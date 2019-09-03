Netflix опубликовал тизер нового проекта "Два Папы"

Главные роли в фильме исполнили Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс

Кадр из фильма "Два Папы" Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который готовит байопик о Мэрлин Монро, опубликовал тизер фильма "Два Папы". Он размещен на YouTube-канале сервиса.

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В настоящее время завершаются съемки картины, режиссером которой является Фернанду Мейреллиш. Главные роли в фильме исполнили Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс.

В ленте речь идет об избрании Папы Римского Франциска, сменившего в 2013 году отрекшегося Папу Бенедикта XVI. Сценарист – Энтони МакКартен ("Богемская рапсодия", "Вселенная Стивена Хокинга").

Лента выйдет в ограниченный прокат в декабре. Тогда же состоится ее релиз на Netflix.

Напомним, ранее Netflix опубликовал трейлер драмы "Король". Это история о жизни английского правителя из династии Ланкастеров - Генриха V. Картина частично основана на исторических пьесах Уильяма Шекспира. В ней расскажут о том, как беспечный принц после смерти отца станет образцовым королем, разгромит французскую армию в битве при Азенкуре во время Столетней войны и получит в жены дочь французского короля Карла VI Безумного.

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