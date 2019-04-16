Netflix опубликовал трейлер арт-хоррора "Совершенство"

В центре сюжета – одаренная виолончелистка Шарлотт

"Совершенство" Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который ранее опубликовал трейлер мистического сериала с Умой Турман, сейчас опубликовал трейлер арт-хоррора "Совершенство" (The Perfection).

Режиссером картины выступил Ричард Шепард и выйдет он на стриминговом сервисе 24 мая 2019 года. Официальный синопсис звучит так: одаренная виолончелистка Шарлотт пытается изо всех сил достичь совершенства. Однажды она знакомится с новой звездой из своей музыкальной школы. Эта встреча превращает жизнь героини в сущий ад.

В скором времени события приобретают все более мрачный поворот и за талант придется расплачиваться огромной ценой. На каждом повороте ее ждет одержимость, кровь и ужасы. Уже в первом трейлере зритель попадает в вихрь невероятных сюжетных поворотов. Они мелькают как в калейдоскопе и постепенно начинаешь сомневаться, все ли на экране так, как кажется или это уже плод собственного воображения.

В главной роли снялась звезда "Девчонок" Эллисон Уильямс. Кроме этого в нем приняли участие Логан Браунинг, Элейна Хаффман, Стивен Уэбер и другие.

Напомним, ранее Netflix опубликовал трейлер документального фильма Homecoming: A Film by Beyonce о певице Бейонсе и ее выступлении на фестивале Coachella. Тем же, кто любит украинские сериалы, напоминаем, что что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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