Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Netflix опубликовал трейлер арт-хоррора "Совершенство"

В центре сюжета – одаренная виолончелистка Шарлотт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:27
"Совершенство"
"Совершенство"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который ранее опубликовал трейлер мистического сериала с Умой Турман, сейчас опубликовал трейлер арт-хоррора "Совершенство" (The Perfection).

Режиссером картины выступил Ричард Шепард и выйдет  он на стриминговом сервисе 24 мая 2019 года. Официальный синопсис звучит так: одаренная виолончелистка Шарлотт пытается изо всех сил достичь совершенства. Однажды она знакомится с новой звездой из своей музыкальной школы. Эта встреча превращает жизнь героини в сущий ад.

В скором времени события приобретают все более мрачный поворот и за талант придется расплачиваться огромной ценой. На каждом повороте ее ждет одержимость, кровь и ужасы. Уже в первом трейлере зритель попадает в вихрь невероятных сюжетных поворотов. Они мелькают как в калейдоскопе и постепенно начинаешь сомневаться, все ли на экране так, как кажется или это уже плод собственного воображения.

В главной роли снялась звезда "Девчонок" Эллисон Уильямс. Кроме этого в нем приняли участие Логан Браунинг, Элейна Хаффман, Стивен Уэбер и другие. 

Напомним, ранее Netflix опубликовал трейлер документального фильма Homecoming: A Film by Beyonce о певице Бейонсе и ее выступлении на фестивале Coachella. Тем же, кто любит украинские сериалы, напоминаем, что что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Netflix опубликовал трейлер мистического сериала с Умой Турман Звезда «Стартрека» Джон Чо сыграет главную роль в сериале-адаптации аниме от Netflix Netflix показал тизер нового сезона "Люцифера"
трейлер сервис Netflix
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти
Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Жена украинского кума Путина стала моделью известного дизайнера
Жена украинского кума Путина стала моделью известного дизайнера
Юлия Ковальчук поделилась фото с подросшей дочкой
Юлия Ковальчук поделилась фото с подросшей дочкой

Популярные статьи

Сегодня, 15:05Fun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 13:34Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

Вчера, 15:44Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Вчера, 13:42Эксклюзив

Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта

Вчера, 13:19Fun

Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

Вчера, 11:12Шоу-бизнес

Звезда сериала "Школа" выходит замуж

Вчера, 10:22Fun

Женщина неудачно сходила в салон красоты: фото татуажа

Вчера, 09:36Афиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

Вчера, 08:57Fun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

Вчера, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня: Овнам важно соблюдать спокойствие, а Тельцам – не соглашаться на заманчивое предложение

14 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

14 апреляТехно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

14 апреляШоу-бизнес

Звезда "Орла и Решки" поделилась откровенными подробностями личной жизни

14 апреляFun

Телеведущая оконфузилась в прямом эфире: видео

14 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

Новости партнеров

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года
Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой
Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев
Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев
София Ротару проходит химиотерапию, - СМИ
София Ротару проходит химиотерапию, - СМИ
Почему некоторые пары умирают почти одновременно
Почему некоторые пары умирают почти одновременно