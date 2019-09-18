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Netflix опубликовал трейлер детективного триллера "В тени луны"

Главные роли в шоу сыграли звезды сериалов "Декстер" и "Нарко"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:25
Кадр из фильма "В тени луны"
Кадр из фильма "В тени луны"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который ранее опубликовал трейлер фильма "Во все тяжкие",  уже поделился первым трейлером детективного триллера "В тени луны".

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Фильм расскажет о детективе, который охотится за серийным убийцей, нападающим раз в девять лет. Однажды расследование приводит его к девушке, утверждающей, что она способна путешествовать во времени и что от неё зависит судьба мира. И это знакомство ставит под угрозу не только его карьеру, но и всю жизнь.

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Главные роли в шоу сыграли звезды сериалов "Декстер" – Майкл С. Холл, и "Нарко" – Бойд Холбрук.

Фильм выйдет 27 сентября.

Напомним, ранее Netflix опубликовал тизер фильма "Два Папы".  В настоящее время завершаются съемки картины, режиссером которой является Фернанду Мейреллиш. Главные роли в фильме исполнили Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс. В ленте речь идет об избрании Папы Римского Франциска, сменившего в 2013 году отрекшегося Папу Бенедикта XVI. Сценарист – Энтони МакКартен ("Богемская рапсодия", "Вселенная Стивена Хокинга").

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