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Netflix опубликовал трейлер фильма о Бобе Дилане

Это не просто документальный фильм, а демонстрация записей с концерта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:33
Netflix снял фильм о Бобе Дилане
Netflix снял фильм о Бобе Дилане
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер документального фильма, посвященного Бобу Дилану. Лента называется Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story, а режиссером ее выступил Мартин Скорсезе. Ролик был опубликован на YouTube-канале сервиса. 

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В новой картине передан бунтарский дух общества в США 1975 года. В ней также используется музыка Боба Дилана, которую он исполняет той осенью.

Это не просто документальный фильм, а демонстрация записей с концерта. Также в нее включены различные интервью, включая беседы с самим Диланом. Выход фильма состоится 12 июня 2019 года.

Напомним, ранее музыкант и поэт с украинскими корнями Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе. Кроме того, нобелевскую лекцию Боба Дилана планируют выпустить в виде книги. 

Издательство Simon & Schuster выпускает текстовый вариант выступления Дилана. Будут доступны стандартная и коллекционная версии.

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трейлер Боб Дилан Netflix
Источник: Сегодня
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