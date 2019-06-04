Netflix опубликовал трейлер фильма о Бобе Дилане

Это не просто документальный фильм, а демонстрация записей с концерта

Netflix снял фильм о Бобе Дилане Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер документального фильма, посвященного Бобу Дилану. Лента называется Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story, а режиссером ее выступил Мартин Скорсезе. Ролик был опубликован на YouTube-канале сервиса.

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В новой картине передан бунтарский дух общества в США 1975 года. В ней также используется музыка Боба Дилана, которую он исполняет той осенью.

Это не просто документальный фильм, а демонстрация записей с концерта. Также в нее включены различные интервью, включая беседы с самим Диланом. Выход фильма состоится 12 июня 2019 года.

Напомним, ранее музыкант и поэт с украинскими корнями Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе. Кроме того, нобелевскую лекцию Боба Дилана планируют выпустить в виде книги.

Издательство Simon & Schuster выпускает текстовый вариант выступления Дилана. Будут доступны стандартная и коллекционная версии.

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