Netflix опубликовал трейлер мистического сериала с Умой Турман

Новый сериал обещает много мистики и загадок

"Покои" Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix держит зрителей в постоянном напряжении и тонусе. То опубликовал трейлер документального фильма Homecoming: A Film by Beyonce о певице Бейонсе и ее выступлении на фестивале Coachella. А теперь выпустил дебютный трейлер первого сезона нового сериала "Покои" (Chambers). Главные роли в картине исполнили Сиван Алира Роуз, Ума Турман, Тони Голдуин, Лилия Рейд, Николас Голицын и другие.

В центре сюжета девушка Саша, которая переживает сердечный приступ. Чтобы спасти ей жизнь, врачи пересаживают Саше чужое сердце. Она знакомится с семьей донора, после чего начинает видеть жизнь погибшей девушки – и перенимать ее черты. Со временем Саша начинает понимать, что стала частью зловещих событий, которые связаны с загадочной судьбой бывшей владелицы органа.

Ума Турман играет в сериале Нэнси – мать донора, которая подружилась с девушкой. И чем больше с ней общается, тем сильнее не верит, что ее дочь мертва. На самом деле эта дочь погибла при загадочных обстоятельствах. Отца этой девушки сыграл Тони Голдуин.

Сериал был создан Лей Рэйчел, которая также выступила исполнительным продюсером вместе со Стивеном Гейганом. Премьера проекта запланирована на 26 апреля.

Напомним, Netflix официально продлевает сериал "Академия "Амбрелла" на второй сезон.

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