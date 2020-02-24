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Netflix опубликовал трейлер мультфильма "Трансформеры: Война за Кибертрон"

Раскроется происхождение автоботов и десептиконов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:51

Стриминговый сервис Netflix, который показал тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела", представил первый трейлер анимационного сериала "Трансформеры: Война за Кибертрон".

Кадр из мультфильма "Трансформеры: Война за Кибертрон"
Кадр из мультфильма "Трансформеры: Война за Кибертрон"
Фото: YouTube

Новый мультсериал расскажет о событиях, которые происходят на планете Кибертрон – родине трансформеров. Будет раскрыто происхождение автоботов и десептиконов.

Дата выхода сериала пока не называется, но ожидается уже в этом году.

Напомним, что студия Paramount запустила в производство сразу два проекта о гигантских роботах-пришельцах. В настоящее время идет параллельная работа над двумя сценариями. Один пишет Джеймс Вандербилт, на счету которого ремейк "Робокопа", другой – Джоби Харольд, автор фэнтезийного экшена "Меч короля Артура".

Отметим, что ранее сообщалось о том, что фильм о Бамблби мог стать последним из франшизы. Сиквел "Последнего рыцаря" уже выбыл из сетки релизов и вплоть до 2021 года не запланирован выход ни одной картины цикла.

Кроме того, фильм "Трансформеры" (2007) попал в список самых скучных фильмов всех времен. Самым скучным оказался фильм "Пятьдесят оттенков серого" (2015) – 34% голосов. Вторую строчку занимает фильм "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" – 29% голосов. Замыкают тройку "Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза" (1999) – 26% голосов.

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