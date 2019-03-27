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Netflix опубликовал трейлер нового фильма "Идеальное свидание"

Главные герой фильма придумывает фейковые свидания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:27
"Идеальное свидание"
"Идеальное свидание"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который показал трейлер сериала "Особенный" (Special), представил также трейлер фильма "Идеальное свидание", режиссером которого выступил Крис Нельсон. Главные роли исполнили Ноа Сентинеро, Лора Марано и Камила Мендес.

По сюжету главный герой мечтает учиться в Йельском университете и водить крутую машину, но у него нет денег на исполнение своих желаний. Поэтому он всячески подрабатывает – работает в кафе, развозит девушек на свидания, а затем, вместе со своими подругами придумывает приложение для "фейковых" свиданий, где парень играет ту роль, которую захочет девушка.

Премьера фильма запланирована на 12 апреля.

Напомним, также стриминговая платформа Netflix опубликовала первый трейлер режиссерского дебюта Ларсон "Магазин единорогов". 

Стоит отметить, что стриминговый сервис Netflix запускает в производство байопик "Блондинка" (Blonde), по мотивам одноименного романа американской писательницы Джойс Кэрол Оутс. 

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Источник: Сегодня
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