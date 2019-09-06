Netflix опубликовал трейлер фильма "Между двумя папоротниками"
В картине появятся Мэттью МакКонахи, Дэвид Леттерман, Киану Ривз, Питер Динклейдж и другие
Стриминговый сервис Netflix, который ранее опубликовал тизер нового проекта "Два Папы", теперь показал трейлер фильма "Между двумя папоротниками" (Between Two Ferns: The Movie). Проект основан на одноименном шоу комика Зака Галифианакиса.
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Отметим, что первый выпуск "Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом" вышел в 2008 году. На шоу приходили даже Барак Обама, Майкл Сера, Джимми Киммел, Натали Портман, Брэдли Купер, Шарлиз Терон, Бен Стиллер и многие другие.
А вот в полнометражной версии шоу точечно появятся Мэттью МакКонахи, Дэвид Леттерман, Киану Ривз, Джейсон Шварцман, Питер Динклейдж, Рашида Джонс, Уилл Феррелл, Тесса Томпсон, Бенедикт Камбербэтч, Бри Ларсон, Пол Радд и другие.
Режиссером выступил Скотт Окерман, работающий с Заком в оригинальном шоу. Сценарий они написали также в содружестве.
Премьера фильма запланирована на 20 сентября.
Напомним, стриминговый сервис Netflix анонсировал даты выхода десяти фильмов. Премьеры запланированы на осень и начало зимы.
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