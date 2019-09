Netflix опубликовал трейлер фильма "Между двумя папоротниками"

В картине появятся Мэттью МакКонахи, Дэвид Леттерман, Киану Ривз, Питер Динклейдж и другие

Кадр из фильма "Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом" Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который ранее опубликовал тизер нового проекта "Два Папы", теперь показал трейлер фильма "Между двумя папоротниками" (Between Two Ferns: The Movie). Проект основан на одноименном шоу комика Зака Галифианакиса.

Смотрите видео о том, как в Голливуде ФБР переписывало сценарии фильмов:

Отметим, что первый выпуск "Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом" вышел в 2008 году. На шоу приходили даже Барак Обама, Майкл Сера, Джимми Киммел, Натали Портман, Брэдли Купер, Шарлиз Терон, Бен Стиллер и многие другие.

А вот в полнометражной версии шоу точечно появятся Мэттью МакКонахи, Дэвид Леттерман, Киану Ривз, Джейсон Шварцман, Питер Динклейдж, Рашида Джонс, Уилл Феррелл, Тесса Томпсон, Бенедикт Камбербэтч, Бри Ларсон, Пол Радд и другие.

Режиссером выступил Скотт Окерман, работающий с Заком в оригинальном шоу. Сценарий они написали также в содружестве.

Премьера фильма запланирована на 20 сентября.

Напомним, стриминговый сервис Netflix анонсировал даты выхода десяти фильмов. Премьеры запланированы на осень и начало зимы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram