Netflix опубликовал второй тизер фильма "Во все тяжкие"
Тизер проекта продемонстрировали на церемонии вручения премии "Эмми".
Стриминговый сервис Netflix, который недавно показал атмосферный трейлер фильма "В высокой траве", выпустил второй тизер фильма "Путь: Во все тяжкие" (El Camino: A Breaking Bad Movie). Ролик появился на официальном YouTube-канале стриминговой компании.
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Катина была снята по мотивам сериала "Во все тяжкие", а ее тизер продемонстрировали на церемонии вручения премии "Эмми".
Фильм станет продолжением истории главных героев Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана. В тизере Пинкман сидит в машине и слушает по радио новости о том, что было показано в сериале "Во все тяжкие".
Отметим, что сериал выходил на экранах с 2008 по 2013 годы. Он получил 137 наград и признан одним из самых лучших американских сериалов.
Напомним, полнометражка Эль Камино расскажет, что случилось с Джесси Пинкманом (Аарон Пол) после финала культового телешоу. Беглец Джесси Пинкман (Аарон Пол) бежит от своих похитителей, закона и своего прошлого.
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