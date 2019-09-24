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Netflix опубликовал второй тизер фильма "Во все тяжкие"

Тизер проекта продемонстрировали на церемонии вручения премии "Эмми".

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:17
Кадр из сериала "Путь: Во все тяжкие"
Кадр из сериала "Путь: Во все тяжкие"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который недавно показал атмосферный трейлер фильма "В высокой траве", выпустил второй тизер фильма "Путь: Во все тяжкие" (El Camino: A Breaking Bad Movie). Ролик появился на официальном YouTube-канале стриминговой компании.

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Катина была снята по мотивам сериала "Во все тяжкие", а ее тизер продемонстрировали на церемонии вручения премии "Эмми".

Фильм станет продолжением истории главных героев Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана. В тизере Пинкман сидит в машине и слушает по радио новости о том, что было показано в сериале "Во все тяжкие".

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Отметим, что сериал выходил на экранах с 2008 по 2013 годы. Он получил 137 наград и признан одним из самых лучших американских сериалов.

Напомним, полнометражка Эль Камино расскажет, что случилось с Джесси Пинкманом (Аарон Пол) после финала культового телешоу. Беглец Джесси Пинкман (Аарон Пол) бежит от своих похитителей, закона и своего прошлого.

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