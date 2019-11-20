Netflix показал финальный трейлер фильма "Ирландец" с Аль Пачино и Робертом Де Ниро

Режиссером картины выступил Мартин Скорсезе

"Ирландец" Фото: YouTube

В сети появился финальный трейлер драмы Мартина Скорсезе "Ирландец" (The Irishman) от Netflix. Стоит отметить, что легендарного Скорсезе это первый совместный проект с Netflix.

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Картина основана на реальных событиях и рассказывает о наемном убийце Фрэнке Ширане. В основе сюжета – роман Чарльза Брандта "Я слышал, вы красите дома".

На смертном одре Фрэнк решает поведать историю своего загадочного прошлого. Оказывается, после Второй мировой войны он решил и дальше отнимать жизни, став профессиональным киллером. Он отнял жизни 25 человек, в том числе известного лидера профсоюза Джимми Хоффа.

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Главную роль наемника по прозвищу "Ирландец" играет Роберт Де Ниро. В звездный актерский состав фильма также вошли Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтель.

Фильм будет доступен на Netflix уже 27 ноября 2019 года.

Напомним, ранее стриминговая платформа Netflix составила рейтинги своих самых популярных проектов за год.

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