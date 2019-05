Netflix показал мини-трейлеры пятого сезона сериала "Черное зеркало"

В новом сезоне будет всего три серии

"Черное зеркало" Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix опубликовал персональные мини-трейлеры пятого сезона сериала "Черное зеркало".

Пятый сезон популярного шоу расскажет о коллективном беспокойстве в современном мире, а каждый эпизод будет острым и напряженным рассказом, исследующим современную техно-паранойю, с незабываемым и иногда тревожным концом.

Отметим, что в пятом сезоне сериала снялись британский актер Эндрю Скотт, известный по роли Джима Мориарти в сериале "Шерлок", звезда киновселенной Marvel Энтони Маки (Сокол), а также певица и актриса Майли Сайрус.

В новом сезоне "Черного зеркала" будет всего три эпизода, которые выйдут уже 5 июня.

Напомним, что в декабре минувшего года вышел интерактивный эпизод "Черного зеркала: Брандашмыг", финал которого могли менять сами зрители в ходе просмотра картины. Отметим, что функцию управления сюжетом Netflix уже опробовал на детском мультсериале "Puss in Book: Trapped in an Epic Tale" о Коте в сапогах из франшизы "Шрек" студии Dreamworks Animation. Его зрителям предлагается выбрать из двух вариантов развития сюжета, а после просмотра одного из них вы можете вернуться назад и посмотреть вторую версию истории.

