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Netflix показал новых персонажей второго сезона "Ведьмака" (видео)

Сегодня, 17:50

Выход новых эпизодов сериала ожидается в 2021 году

Netflix выпустил короткий видеоролик о Ведьмаке в честь Хэллоуина, в котором показал парочку новых персонажей. Ожидается, что они появятся во втором сезоне сериала, который выйдет в 2021 году.

В настоящее время еще ведутся съемки второго сезона "Ведьмака", а зрителей уже дразнят монстрами, с которыми Геральт из Ривии столкнется в предстоящих эпизодах.

В ролике, опубликованном в YouTube-канале Netflix также можно увидеть персонажей из первого сезона.

Ранее Netflix показал, как во втором сезоне будет выглядеть Геральт в исполнении актера Генри Кавилла. На нем новая броня, отличающаяся от той, которую герой носил в первых эпизодах.

Фото: Netflix

Недавно также стали известны имена актерского каста второго сезона "Ведьмака".

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