Netflix показал первые кадры из нового "Карточного домика"

Робин Райт исполняет роль Клэр Андервуд, занявшей пост президента США

"Карточный домик". Фото: Netflix "Карточный домик". Фото: Netflix "Карточный домик". Фото: Netflix "Карточный домик". Фото: Netflix 1/4

Стриминговый сервис Netflix наконец опубликовал первые кадры из шестого сезона сериала "Карточный домик", который сняли без Кевина Спейси. Главную героиню в шоу играет актриса Робин Райт, пишет ET.

Как известно, она исполняет роль Клэр Андервуд, занявшей пост президента США и сменившей обычные костюмы на строгие, почти военные.

Кроме того, к актерскому составу также присоединились Грег Киннир и Дайан Лэйн. В сериале они играют брата и сестру Билла и Аннет Шепард.

Напомним, недавно в сети опубликовали новый тизер шестого и заключительного сезона "Карточного домика".

Отметим, что стриминговый сервис Netflix на протяжении нескольких недель решал судьбу сериала "Карточный домик", ведь проект покинул Кевин Спейси. Лишь сейчас стало известно, что за "спасение" сериала и тот факт, что у "Карточного домика" будет еще один сезон, поклонники сериала должны благодарить Робин Райт.