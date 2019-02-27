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Netflix показал первый тизер криминальной драмы "Ирландец"

Режиссером стал Мартин Скорсезе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:46
"Ирландец"
"Ирландец"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который готовит сериал по мотивам "Классного мюзикла", успел поделится первым тизером криминально-биографической картины "Ирландец", которую снял легендарный режиссер Мартин Скорсезе.

"Ирландец" ("The Irishman") будет историей одного наемного убийцы, который вспоминает свое возможное участие в убийстве американского профсоюзного лидера Джимми Хоффа, исчезнувшего летом 1975 года при загадочных обстоятельствах.

Роль Хоффа исполняет Аль Пачино, и вместе с его именем в тизере появляются имена не менее легендарных актеров, как Роберт Де Ниро, Джо Пеши и Харви Кейтель.

Точная дата премьеры нового фильма Скорсезе пока не сообщается, но Netflix намекает на осень 2019 года.

Напомним, стриминговый сервис Netflix в этом году прощается с интересными проектами. Так, закрывается сериал "Сорвиголова". Теперь стало известно, что еще два сериала, которые являются последними проектами по комиксам Marvel, решено закрыть. Речь идет о сериалах "Каратель" и "Джессика Джонс".

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трейлер Netflix Мартин Скорсезе
Источник: Сегодня
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