Netflix показал тизер нового сезона "Люцифера"

В новом сезоне снимутся, как старые актеры, так и появятся новые лица

"Люцифер" Фото: YouTube

Недавно стало известно, что Netflix спасет отмененный проект и покажет четвертый сезон "Люцифера".

Отметим, что в обновленном составе звезды "Люцифера" показали первый тизер 4 сезона, премьера которого должна состояться в этом году.

В новом ролике, который появился в официальных аккаунтах Netflix в соцсетях, можно увидеть Тома Эллиса, Лорен Джерман и новичка каста, актрису Инбар Лави, которая в 4 сезоне сыграет Еву (ту самую, которая съела яблоко).

Официальной даты премьеры 4 сезона пока нет, но предполагается, что новые эпизоды появятся на Netflix во второй половине 2019 года.

https://twitter.com/netflix/status/1114196034052182016?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1114196034052182016&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.popcornnews.ru%2Fnews%2Fvideo_zvezdi_lyutcifera_pokazali_pervij_tizer_4_sezona_seriala

Напомним, Netflix официально продлил сериал "Академия "Амбрелла" на второй сезон. Также Netflix выпустит современную экранизацию знаменитого романа Александра Дюма "Три мушкетера".

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