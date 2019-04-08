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Netflix показал тизер нового сезона "Люцифера"

В новом сезоне снимутся, как старые актеры, так и появятся новые лица

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
"Люцифер"
"Люцифер"
Фото: YouTube

Недавно стало известно, что Netflix спасет отмененный проект и покажет четвертый сезон "Люцифера".

Отметим, что в обновленном составе звезды "Люцифера" показали первый тизер 4 сезона, премьера которого должна состояться в этом году.

В новом ролике, который появился в официальных аккаунтах Netflix в соцсетях, можно увидеть Тома Эллиса, Лорен Джерман и новичка каста, актрису Инбар Лави, которая в 4 сезоне сыграет Еву (ту самую, которая съела яблоко).

Официальной даты премьеры 4 сезона пока нет, но предполагается, что новые эпизоды появятся на Netflix во второй половине 2019 года. 

https://twitter.com/netflix/status/1114196034052182016?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1114196034052182016&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.popcornnews.ru%2Fnews%2Fvideo_zvezdi_lyutcifera_pokazali_pervij_tizer_4_sezona_seriala

Напомним, Netflix официально продлил сериал "Академия "Амбрелла" на второй сезон. Также Netflix выпустит современную экранизацию знаменитого романа Александра Дюма "Три мушкетера".

Смотрите видео о девичнике с актрисами сериала "Реальная мистика":

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Источник: Сегодня
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