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Netflix показал трейлер режиссерского дебюта Бри Ларсон "Магазин единорогов"

Ларсон также сыграла главную роль в ленте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
"Магазин единорогов"
"Магазин единорогов"
Фото: YouTube

Актриса Бри Ларсон, снявшаяся недавно в супергеройском блокбастере "Капитан Марвел", решила попробовать себя в режиссуре. Стриминговая платформа Netflix уже опубликовала первый трейлер режиссерского дебюта Ларсон "Магазин единорогов".

Бри Ларсон не только выступила режиссером фильма, но и играет главную роль. Фильм рассказывает историю девушки по имени Кит, которую выгнали из школы искусств. Она вернулась жить к родителям и нашла временную нудную работу. Но вскоре героиня получает приглашение в загадочный магазин единорогов, после посещения которого ее жизнь обретает новый смысл – воплотить детскую мечту и купить единорога.

В картине также снимаются Сэмюэл Л. Джексон, Джоан Кьюсак, Брэдли Уитфорд. На Netflix "Магазин единорогов" появится 5 апреля.

Напомним, ранее стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер нового интерактивного проекта You vs. Wild ("Ты против дикой природы"). 

Также недавно стало известно о том, что Netflix выпустит современную экранизацию знаменитого романа Александра Дюма "Три мушкетера".

Смотрите видео о сериальном буме в Украине:

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трейлер Netflix Бри Ларсон
Источник: Сегодня
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