Netflix представил тизер третьего сезона сериала "Лемони Сникет: 33 несчастья"

Шоу основано на серии детских книг писателя Дэниела Хэндлера

"Лемони Сникет: 33 несчастья". Фото: jornaldaparaiba.com.br

Стриминговый сервис Netflix умеет удивлять своими проектами. Так, в сети появился тизер третьего сезона сериала "Лемони Сникет: 33 несчастья". Главные роли в шоу исполнили Нил Патрик Харрис, Малина Вайсман и Луис Хайнс.

Сериал "Лемони Сникет: 33 несчастья" рассказывает историю трех детей, которые после страшного пожара остаются сиротами и оказываются на попечении графа Олафа (Нил Патрик Харрис), пытающегося всеми силами захватить их наследство.

Премьера шоу, основанного на серии детских книг писателя Дэниела Хэндлера, пишущего под псевдонимом Лемони Сникет, состоялась 13 января 2017 года. Дата его выхода третьего сезона назначена на 1 января 2019 года.

Отметим, что фильм "Лемони Сникет: 33 несчастья" был снят с Джимом Керри в главной роли.

Напомним, стриминговый сервис Netflix начинает работу над двумя анимационными сериалами. Один из них будет основан на киновселенной "Тихоокеанского рубежа" Гильермо дель Торо, а второй – на игровом сериале "Видоизмененный углерод".

Отметим, что известный режиссер Гильермо дель Торо давно хотел дебютировать в анимации и снять мюзикл по мотивам сказки о Пиноккио. Наконец стало известно, что стриминговый сервис Netflix договорился с ним о съемках проекта.