Netflix представил трейлер фильма "Эвакуация" с Крисом Хемсвортом

Премьера боевика запланирована на 24 апреля этого года

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма "Эвакуация" с Крисом Хемсвортом в главной роли. Премьера боевика со звездой фильмов Marvel ожидается 24 апреля 2020 года.

Напомним, что ранее Крис Хемсворт пожертвовал впечатляющую сумму на борьбу с пожарами в Австралии, которые уничтожили более миллиона гектаров земли, убили сотни животных и десятки человек.

Кадр из фильма "Эвакуация" Фото: Скриншот из видео

Трейлер "Эвакуации" появился на YouTube-канале Netflix. В трехминутном ролике зритель знакомится с главным героем, наемником, который получает одну из самых опасных задач в своей карьере – ему нужно освободить из плена сына преступника, который находится в международном розыске. Но миссия идет не по плану, и на обоих начинают охоту местные наркобароны.

Режиссером картины выступил Сэм Харгрейв, а продюсерами стали Энтони и Джо Руссо, работавшие над "Мстителями".

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