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Netflix представил трейлер мистического триллера "Предвестник землетрясения"

В главной роли – Алисия Викандер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:12
Кадр из фильма «Предвестник землетрясения»
Кадр из фильма «Предвестник землетрясения»
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер нового фильма Уоша Уэстмоленда, спродюсированный Ридли Скоттом и основанный на остросюжетном романе "Предвестник землетрясения" британской писательницы Сюзанн Джонс.

Кроме того, в Испании начались съемки сериала "Корона", узнайте подробности в ролике:

Главную роль девушки по имени Люси Флай в одноименной неонуарной картине получила Алисия Викандер. Ее героиня, переехавшая в Токио англичанка, находится в опасных отношениях с местным фотографом Тэйжи (Наоки Кобаяси), который явно замешан в убийстве ее подруги Лили.

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Режиссер "Предвестика землетрясения" Уош Уэстмоленд известен работой над биографическим фильмом "Колетт" (2018) с Кирой Найтли, а также драмой "Все еще Элис" (2014), за главную женскую роль в которой Джулианна Мур получила "Оскар".

Фильм выйдет 15 ноября на Netflix.

Напомним, в сети появился первый официальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец", о премьере которого ранее сообщил Netflix.

Также смотрите детективно-ироничный сериал "Паника Вова" с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале НЛО TV.

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трейлер роль Netflix Алисия Викандер
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