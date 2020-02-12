Netflix продлил сериал "Сексуальное воспитание" на третий сезон: интересный тизер

Продолжение выйдет в следующем году

"Сексуальное воспитание" Фото: Instagram

Стриминговый сервис Netflix, с которым начала сотрудничать Меган Маркл, продлил сериал "Сексуальное воспитание" ("Половое воспитание", Sex Education) на третий сезон и презентовал тизер новой части проекта.

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Уже известна дата выхода проекта. Продолжение выйдет в 2021 году. Первые два сезона показывали в январе, поэтому создатели, скорее всего, продолжат придерживаться графика.

В видеоролике директор Алистер Петри, примерив на себя роль арт-критика, вкратце рассказывает о каждом из персонажей сериала.

Отметим, сериал рассказывает историю о шестнадцатилетнем подростке по имени Отис (Эйса Баттерфилд), который переживает развод родителей и живет с мамой, работающей секс-терапевтом (Джиллиан Андерсон). Однажды мальчик вместе со своей одноклассницей Мэйв решает открыть в школе подпольные курсы сексуального воспитания.

Напомним, премьера второго сезона состоялась в январе 2020 года.

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