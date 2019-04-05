Netflix продлил успешный сериал на второй сезон

Сериал оказался очень успешным

"Академия "Амбрелла" Фото: YouTube

Потоковый сервис Netflix, который показал трейлер нового фильма "Тишина", официально продлевает сериал "Академия "Амбрелла" на второй сезон, пишет Empire.

Стоит отметить, что "Академия "Амбрелла" - это адаптация серии комиксов Джерарда Уэя и Габриэля Ба. Действие начинается с того, что в 1989 году женщины, которые никак не связаны между собой, рожают 543 ребенка в один и тот же день. Женщины, у которых накануне не было никаких признаков беременности. Семерых детей усыновил сэр Реджинальд Харгривз, промышленник-миллиардер, который создает "Академию "Амбрелла" и готовит своих "детей" к спасению мира.

Однако все идет не по плану. В подростковом возрасте семья-команда распадается, и "дети" разбредаются кто куда. Но спустя годы после новостей о смерти Харгривза шестеро выживших воссоединяются и пытаются выяснить причину смерти "отца".

В сериале снялись Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэйвер-Лэмпман, Роберт Шиэн, Эллен Пейдж и Эйдан Галлахер. Все они должны вернуться во втором сезоне, шоураннером которого вновь выступит Стив Блэкман.

Шоу вернется в феврале следующего года.

Напомним, ранее Netflix показал трейлер сериала "Особенный" (Special). Также стриминговый сервис Netflix запускает в производство байопик "Блондинка" (Blonde), по мотивам одноименного романа американской писательницы Джойс Кэрол Оутс.

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