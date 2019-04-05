Netflix продлил успешный сериал на второй сезон
Сериал оказался очень успешным
Потоковый сервис Netflix, который показал трейлер нового фильма "Тишина", официально продлевает сериал "Академия "Амбрелла" на второй сезон, пишет Empire.
Стоит отметить, что "Академия "Амбрелла" - это адаптация серии комиксов Джерарда Уэя и Габриэля Ба. Действие начинается с того, что в 1989 году женщины, которые никак не связаны между собой, рожают 543 ребенка в один и тот же день. Женщины, у которых накануне не было никаких признаков беременности. Семерых детей усыновил сэр Реджинальд Харгривз, промышленник-миллиардер, который создает "Академию "Амбрелла" и готовит своих "детей" к спасению мира.
Однако все идет не по плану. В подростковом возрасте семья-команда распадается, и "дети" разбредаются кто куда. Но спустя годы после новостей о смерти Харгривза шестеро выживших воссоединяются и пытаются выяснить причину смерти "отца".
В сериале снялись Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэйвер-Лэмпман, Роберт Шиэн, Эллен Пейдж и Эйдан Галлахер. Все они должны вернуться во втором сезоне, шоураннером которого вновь выступит Стив Блэкман.
Шоу вернется в феврале следующего года.
Напомним, ранее Netflix показал трейлер сериала "Особенный" (Special). Также стриминговый сервис Netflix запускает в производство байопик "Блондинка" (Blonde), по мотивам одноименного романа американской писательницы Джойс Кэрол Оутс.
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