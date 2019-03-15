Netflix снимет мультсериал по мотивам древнегреческой мифологии

Сериал будет состоять из восьми серий и называться "Боги и герои"

"Боги и герои" Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который приобрел права на роман Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества", заказал производство анимационного сериала "Боги и герои" (Gods & Heroes) по мотивам древнегреческой мифологии, сообщает Deadline. Сериал будет состоять из восьми серий.

Сообщается, что центральным персонажем анимации станет незаконнорожденный сын Зевса, которому в борьбе с мстительной богиней предстоит спасти небо и землю.

Авторами сценария и шоураннерами проекта назначены Чарли и Влас Парлапанидесы ("Тетрадь смерти").

Озвучивать героев будут Джейсон ОʼMара, Мэми Гаммер, Крис Диамантопулос, Дерек Филлипс, Джессика Хенвик и другие. Режиссером выступает Джон Дердериан.

Дата выхода "Богов и героев" пока не известна.

Напомним, Netflix показал трейлер второго сезона сериал "ОА". Кроме того, Netflix успел поделиться первым тизером криминально-биографической картины "Ирландец", которую снял легендарный режиссер Мартин Скорсезе.

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