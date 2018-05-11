Netflix снимет настоящий ужастик по книге Стивена Кинга "В высокой траве"

Сюжет действительно жуткий. Герои попадают на кукурузное поле, откуда невозможно выбраться

"В высокой траве". Фото: nerdist.com

Стриминговая компания Netflix, которая своими сериалами просто завоевала сердца и время зрителей, заявила о том, что снимет фильм по книге "В высокой траве" Стивена Кинга и его сына Джо Хилла, пишет Engadget.

Сейчас известно, что компания ведет переговоры об участии в съемках актера Джеймса Марсдена ("Мир Дикого Запада"). А адаптацией романа занимается режиссер и сценарист Винченцо Натали ("Куб", 1997).

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События сюжета фильма будут происходить на кукурузном поле, из которого невозможно выбраться. Главные герои проезжают это поле на машине и слышат крик маленького мальчика о помощи. Они хотят ему помочь и заходят в поле. В итоге они не могут найти дорогу обратно.

Съемочный процесс начнется этим летом в Торонто. Даты выхода картины пока что нет.

Напомним, студия "Cedar Park Entertainment" приобрела права на экранизацию поэмы "Храм из костей" Стивена Кинга. Сериал на основе поэмы создадут режиссер фильма "Отряд самоубийц" Дэвид Эйр вместе с продюсером сериала "Мистер Мерседес" Крисом Лонгом.