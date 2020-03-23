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Netflix выделит 100 млн долларов на поддержку работников киноиндустрии во время пандемии

Популярная стриминговая платформа создаст благотворительный фонд

Инна Петрова
Сегодня, 11:48

Коронавирус COVID-19 разрушительно влияет на разные отрасли, включая кинопроизводство. Стриминговая платформа Netflix во время пандемии создаст благотворительный фонд, работа которого будет направлена на поддержку работников киноиндустрии.

Ожидается, что компания Netflix выделит 100 млн долларов на поддержку работников творческих индустрий. К слову, накануне певица Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

Netflix
Netflix
Фото: AFP

Из-за коллапса, вызванного коронавирусной инфекции миллионы людей в мире остались без работы. Сотни тысяч творческих и технических работников также вынуждены отложить свои проекты и самоизолироваться. Компания Netflix сообщила, что намерена поддержать своих сотрудников.

Специально для этого создан фонд, средства которого пойдут на поддержку наиболее пострадавших сотрудников собственного производства Netflix по всему миру. Эта материальная помощь дополнит ранее принятое обязательство Netflix выплатить всем сотрудникам двухнедельную зарплату.

Об этом сообщил финансовый директор Тед Сарандос Netflix. "Телевизионные и кинопроекты сейчас приостановлены почти во всем мире, оставив сотни тысяч съемочных групп без работы: актеров, электриков, водителей, парикмахеров и визажистов и множество других работников... Мы такие же сильные, как и люди, с которыми мы работаем, и Netflix повезло, что мы можем помочь тем, кто больше всех пострадает в нашей отрасли в это непростое время", – говорится в заявлении.

Смотрите в сюжете, как коронавирус повлиял на "Евровидение-2020":

Ранее Netflix объявила о приостановлении запланированных съемок фильмов и телевизионных шоу из-за пандемии коронавируса. Кроме того, из-за COVID-19 отменили съемки нового "Бэтмена".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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