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Netflix выпустил фильм "Энола Холмс": что нужно знать о сюжете и актерском составе

Сегодня, 17:00

В центре сюжета – младшая сестра Шерлока

23 сентября Netflix выпустил долгожданный приключенческий детектив "Энола Холмс", в центре сюжета которого находится младшая сестра знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Главную роль в картине играет звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун.

Фильм является необычной интерпретацией историй о легендарном сыщике, которую написала американская писательница Нэнси Спрингер. Именно ее роман, а не Артура Конана Дойля, лег в основу фильма. Примечательно, что в оригинальной серии книг писателя у Шерлока Холмса младшей сестры нет.

"Энола Холмс"
"Энола Холмс"
Фото: Скриншот из YouTube

По сюжету, смелая и талантливая Энола Холмс прямо в день своего 16-летия начинает расследование, обнаружив, что ее мать, которую играет Хелена Бонэм Картер, исчезла.

Братья Энолы, Шерлок Холмс, которого играет Генри Кавилл, и Майкрофт, в исполнении Сэма Клафлина, вместо помощи сестре, решают отправить ее в женский интернат. Но непростой нрав Энолы Холмс не дает ей сдаться просто так: девушка сбегает в Лондон и начинает поиски матери. В итоге Эноле предстоит раскрыть непростую загадку.

Вышел первый тизер фильма "Энола Холмс"
Вышел первый тизер фильма "Энола Холмс"
Фото: Netflix

Сама актриса Милли Бобби Браун выступила одним из продюсеров фильма. Сценаристом выступил Джек Торн, ранее написавший сценарии к фильму "Аэронавты" и сериалам "Отбросы", "Бесстыдники" и "Молокососы". Режиссером фильма "Энола Холмс" выступил Гарри Брэдбир ("Убивая Еву).

Смотрите трейлер к фильму "Энола Холмс":

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Шерлок Холмс кино Netflix Милли Бобби Браун
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