Netflix выпустил трейлер подросткового фильма "Высокая девушка"

Главная героиня очень высокого роста

Кадр из фильма "Высокая девушка" Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который экранизирует "Хроники Нарнии", опубликовал официальный проморолик подростковой ленты "Высокая девушка" (Tall Girl).

Смотрите видео о трендах на сериалы:

В картине сыграли начинающие актеры: Анжела Кинси, Сабрина Карпентер, Гриффин Глак и др. Режиссером выступила Зинга Стюарт ("Выйти замуж любой ценой").

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По сюжету главная героиня Джоди обладает высоким ростом, из-за чего выслушивает множество насмешек одноклассников и окружающих. После нескольких лет унижений девушка решает доказать свою индивидуальность и постоять за себя.

Премьера запланирована на 13 сентября.

Напомним, режиссер Роберт Родригес теперь снимет для стримингового сервиса Netflix детский фильм о супергероях-подростках. Родригес станет сценаристом и продюсером проекта.

Картина уже получила название "Мы можем быть героями", а одну из ролей в ней исполнит актриса Приянка Чопра.

По сюжету картины инопланетяне похитят с Земли нескольких супергероев, дети которых объединятся ради их спасения, а заодно и спасения планеты от вторжения. Источники сообщают, что атмосфера картины будет больше походить на "Детей шпионов" и "Алиту", нежели на мрачный "Город грехов".

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