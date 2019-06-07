Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Netflix выпустит анимационное сериальное продолжение "Мира Юрского периода"

Стивен Спилберг выступил продюсером проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:23
"Мир Юрского периода"
"Мир Юрского периода"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который выпустил 5 сезон сериала "Черное зеркало", уже в 2020 году семейный мультсериал. Этот проект станет ответвлением популярной франшизы о динозаврах – "Мир Юрского периода", сообщает Empire.

Как украинские звезды помнят персонажей мультфильмов 90-х:

Сообщается, что анимация выйдет под названием "Jurassic World: Camp Cretaceous" ("Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода"). Время действия то же, что и в фильме 2015 года. В центре сюжета – группа подростков, выбранных для уникального опыта в новом приключенческом лагере на противоположной стороне острова Нублар. Конечно же, динозавры сеют хаос по всему острову, бросая туристов в затруднительное положение.

Читайте также
Фильмы "Парк Юрского периода" и "Сияние" стали национальным достоянием США

Исполнительными продюсерами проекта значатся Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл и Колин Треворроу. Сериал, как уже было сказано, выйдет в 2020 году.

Напомним, в прошлом году фильм "Мир Юрского периода 2" вышел в прокат и заработал миллиард долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Netflix показал мини-трейлеры пятого сезона сериала "Черное зеркало" Netflix опубликовал убойный трейлер комедии «Ты – мое сомнение» с Киану Ривзом Netflix опубликовал трейлер фильма о Бобе Дилане
сериал стивен спилберг Netflix Мир Юрского периода
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Известное лекарство от давления признали опасным для сердца
Известное лекарство от давления признали опасным для сердца
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло

Популярные статьи

Вчера, 17:40Шоу-бизнес

Бари Алибасов в больнице переписал завещание

Вчера, 17:01Шоу-бизнес

"Квартал 95" без Владимира Зеленского: что происходит в коллективе

Вчера, 16:05Fun

6 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:38Техно

YouTube устроил массовое уничтожение видео: что удалят

Вчера, 13:02Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли готовится к смене пола – СМИ

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Настя Каменских появилась на обложке американского глянца: фото

Вчера, 07:06Fun

Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

Вчера, 07:05Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

Вчера, 07:04Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на 6 июня: все знаки зодиака

5 июняШоу-бизнес

Настя Каменских показала откровенное фото (18+)

5 июняШоу-бизнес

Надя Дорофеева показала идеальную фигуру в купальнике

5 июняFun

Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

5 июняСтиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

5 июняТехно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

5 июняПсихология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

Новости партнеров

Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать
10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Кому полезна баня, а для кого она под запретом?
Кому полезна баня, а для кого она под запретом?
Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли
Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
Подробности трагедии под Рогачевом, где погиб певец Леонардо
Подробности трагедии под Рогачевом, где погиб певец Леонардо
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь