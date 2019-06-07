Netflix выпустит анимационное сериальное продолжение "Мира Юрского периода"

Стивен Спилберг выступил продюсером проекта

"Мир Юрского периода" Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который выпустил 5 сезон сериала "Черное зеркало", уже в 2020 году семейный мультсериал. Этот проект станет ответвлением популярной франшизы о динозаврах – "Мир Юрского периода", сообщает Empire.

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Сообщается, что анимация выйдет под названием "Jurassic World: Camp Cretaceous" ("Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода"). Время действия то же, что и в фильме 2015 года. В центре сюжета – группа подростков, выбранных для уникального опыта в новом приключенческом лагере на противоположной стороне острова Нублар. Конечно же, динозавры сеют хаос по всему острову, бросая туристов в затруднительное положение.

Исполнительными продюсерами проекта значатся Стивен Спилберг, Фрэнк Маршалл и Колин Треворроу. Сериал, как уже было сказано, выйдет в 2020 году.

Напомним, в прошлом году фильм "Мир Юрского периода 2" вышел в прокат и заработал миллиард долларов.

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