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Неудачный ответ HBO: появился трейлер российского сериала "Чернобыль" и уже с киноляпом

Это история про агента ЦРУ, который оказался в Припяти

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:06
Кадр из сериала "Чернобыль"
Кадр из сериала "Чернобыль"
Фото: YouTube

После ошеломительного успеха мини-сериала "Чернобыль" от HBO, в РФ решили представить и свой проект об этой трагедии. Так, в сети появился трейлер российского сериала "Чернобыль", который должен выйти на экраны в 2019 году.

Узнайте, как телесериал "Чернобыль" спровоцировал наплыв иностранных туристов в зону отчуждения:

Сюжет 12-серийного фильма будет рассказывать не только про саму аварию на ЧАЭС, но о периоде до и после катастрофы. При этом действия будут разворачиваться вокруг агента ЦРУ, приехавшего в Припять. 

"Мы достаточно подробно покажем, что было. Про человеческие судьбы в первую очередь. В проекте будет много драматических и трагических линий", – отметил режиссер сериала Алексей Мурадов.

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Стоит отметить, что трейлер получил множество негативных отзывов от пользователей сети. Многие сравнили его с сериалом "Чернобыль" от американского канала HBO, ставшим сенсацией в этом году. "Тот неловкий момент, когда у британцев антураж в фильме про СССР получился лучше, чем у страны которая, этим СССР была", "Так, ребята, нужно срочно ответить западу. Бюджет три пачки сухариков и пиво для оператора. Поехали", "В 3-минутном трейлере ляпов больше, чем во всех сериях от HBO", "Всё гармонично: Россия – пародия на страну, а это пародия на кино", "Господи, не выпускайте это на экраны, прошу вас! Даже по трейлеру понятно что это дно", – пишут в комментариях под видео.

Внимательные пользователи тут же заметили киноляп даже в трейлере. Так, зрители обратили внимание на то, что у двух автомобилей, появляющихся в кадре в разных сценах, одинаковые номерные знаки.

Помимо этого, интернет-пользователи высмеяли сцену с американским шпионом, который оказывается замешан в истории.

Напомним, украинский военный летчик, полковник Олег Михайленко, ставший консультантом при создании самого рейтингового сериала HBO "Чернобыль", рассказал, как ему пришлось молчать относительно деталей съемок сериала. 

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Источник: Сегодня
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