Американская певица представила новую видеоработу в стиле 60-х

Never Really Over: Кэти Перри выпустила клип о несчастной любви

Американская певица Кэти Перри, которая перенесла свадьбу с актером Орландо Блумом, выпустила клип на песню Never Really Over. В ролике звезда танцует, меняет наряды и рассказывает о несчастной любви.

Видео Never Really Over было опубликовано 30 мая в Youtube. По сюжету Кэти Перри попадает в место, где пытается излечить свое разбитое сердце с помощью медитации, йоги, танцев и волшебного эликсира. "Только потому что все закончилось, это не значит, что все кончено", – поет Кэти в своей песне.

В четырехминутном ролике певица также примерила несколько ретро-образов.

"Все наши отношения — первая любовь, неудавшаяся любовь и, наконец, великая и настоящая любовь — становятся частью нас. Поэтому ни одно из этих чувств по‑настоящему не заканчивается. Только когда вы начнете принимать и темные, и светлые стороны, поймете, что именно тьма привела вас к свету", – рассказала Кэти о своем новом видео.

Напомним, что в феврале этого года стало известно, что Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри. Актер преподнес кольцо своей возлюбленной в День всех влюбленных.

