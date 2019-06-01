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Never Really Over: Кэти Перри выпустила клип о несчастной любви

Американская певица представила новую видеоработу в стиле 60-х

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:16
Never Really Over: Кэти Перри выпустила клип о несчастной любви
Never Really Over: Кэти Перри выпустила клип о несчастной любви
Фото: YouTube

Американская певица Кэти Перри, которая перенесла свадьбу с актером Орландо Блумом, выпустила клип на песню Never Really Over. В ролике звезда танцует, меняет наряды и рассказывает о несчастной любви. 

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Видео Never Really Over было опубликовано 30 мая в Youtube. По сюжету Кэти Перри попадает в место, где пытается излечить свое разбитое сердце с помощью медитации, йоги, танцев и волшебного эликсира. "Только потому что все закончилось, это не значит, что все кончено", – поет Кэти в своей песне.

В четырехминутном ролике певица также примерила несколько ретро-образов.

"Все наши отношения — первая любовь, неудавшаяся любовь и, наконец, великая и настоящая любовь — становятся частью нас. Поэтому ни одно из этих чувств по‑настоящему не заканчивается. Только когда вы начнете принимать и темные, и светлые стороны, поймете, что именно тьма привела вас к свету", – рассказала Кэти о своем новом видео.

Смотрите клип Katy Perry – Never Really Over:

Напомним, что в феврале этого года стало известно, что Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри. Актер преподнес кольцо своей возлюбленной в День всех влюбленных.

Ране мы писали о том, что певица Майли Сайрус выпустила мини-альбом She Is Coming.

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