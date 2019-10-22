Невероятная Украина: в Киеве откроется интерактивная выставка Ukraine WOW

"Укрзалізниця" открывает новое выставочное пространство

Монумент Родина-мать в Киеве Фото: Depositphotos

Пролететь над Родиной-матерью, посмотреть в телескоп Николаевской астрономической обсерватории, увидеть оригиналы работ Малевича и Архипенко, узнать, как рождается янтарь и как выглядели первые серебряные гривны Киевской Руси, — все это можно будет сделать с 14 ноября, когда в Киеве откроется мультимедийная выставка Ukraine WOW. Здесь каждый желающий отправится в путешествие по Украине, не выходя из Центрального железнодорожного вокзала. Проектом Ukraine WOW "Укрзалізниця" открывает новое выставочное пространство, помещение бывшего багажного отделения, которое не эксплуатировалось с 2000-х годов. Теперь это новая площадка свыше 3000 квадратных метров для выставок, конференций, показов мод. И все это — прямо в сердце украинской столицы.

Достопримечательности Украины, к которым стоит ехать – видео:

"Выставка Ukraine WOW призвана рассказать обо всем лучшем, что есть в Украине, и вдохновить украинцев больше путешествовать, — говорит Евгений Кравцов, глава правления ПАО "Укрзалізниця". — Центральный железнодорожный вокзал как нельзя лучше подходит для такой выставки, ведь каждый раз сюда приезжают и отсюда уезжают тысячи пассажиров. Следующие два месяца, здороваясь или прощаясь со столицей, украинцы и гости из-за рубежа смогут влюбиться в Украину и сказать: "Вау, какая она невероятная!""

Ukraine WOW — это семь смысловых блоков, которые знакомят зрителя с Украиной так, будто он путешествует по ней в поезде. От первых вау-пейзажей до запахов степи и шума моря. От стены из янтаря и инсталляции из блестящего антрацита до построенного прямо в выставочном пространстве тоннеля любви. От последнего автопортрета Казимира Малевича до скульптур Александра Архипенко. От уникальной азбуки Георгия Нарбута до мазанки, на стенах которой воспроизведены работы Полины Райко. От розового вагона, в котором звучат сны и мечты, до виртуальной реальности, позволяющей летать над Родиной-матерью, гулять по восстановленному Невицкому замку и увидеть изнутри "девятку" — самую мощную доменную печь в Европе. Кроме прочего это еще и возможность озвучить мультфильмы про выдающихся украинцев и посмотреть, как ткут прямо здесь, вживую, уникальные украинские гобелены. География, промышленность, история и культура возникают и раскрываются перед зрителем.

Выставка откроется в новом выставочном пространстве, которое находится возле 14-го пути и платформы "Киев-Борисполь Экспресс".

Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал, выставочное пространство "Здание багажного отделения с рампой, корпус В".

Когда: 14 ноября — 29 декабря (понедельник выходной), 11:00 – 20:00.

Вход: 50 грн. Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на социальные проекты "Укрзалізниці".

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