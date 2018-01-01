Невероятное перевоплощение Марго Робби в триллере "Терминал": появился трейлер

Марго Робби выступила не только, как актриса, но и в качестве продюсера фильма

Кадр из трейлера "Терминал"

Недавно в сети появился трейлер комедии "Шпион, который меня кинул" с Милой Кунис в главной роли. Теперь студия RLJE Films опубликовала тизер нового фильма "Терминал" с Марго Робби. Стоит отметить, что Робби выступила не только в качестве актрисы, но и спродюсировала фильм.

Это триллер, рассказывающий историю двух наемных убийц. В описании картины говорится, что главные герои отправятся на задание, которое "заставит их столкнуться со множеством необычных людей: от смертельно больного учителя и загадочного дворника до любопытной официантки, ведущей двойную жизнь, – одной ночью их судьбы переплетутся, когда в дело вступит таинственный преступник, одержимый местью".

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Главные роли в фильме исполняют Марго Робби, Саймон Пегг, Мэттью Льюис, Декстер Флетчер и Майк Майерс. Режиссером картины выступил Вон Стейн, для которого "Терминал" станет дебютной полнометражной работой. До этого он был ассистентом режиссера на съемках нескольких известных фильмов: в их числе — "Шерлок Холмс", "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II" и "Пираты Карибского моря: На странных берегах".

Напомним, ранее мы сообщали, что перед съемками фильма "Тоня против всех" Марго Робби научилась кататься на коньках так хорошо, что с успехом воплотила затем на экране роль профессиональной фигуристки. Однако киностудии в талант Марго удержаться на коньках, похоже, верят не особо – актриса рассказала, что ей по контракту запретили кататься на коньках, чтобы предупредить потенциальные травмы.