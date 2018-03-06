Невероятный отдых в Египте: почему стоит провести отпуск в Хургаде

Колыбель курортного отдыха Египта на западном побережье Красного Моря Хургада давно уже стала одним из самых любимых мест отдыха для украинских туристов. Здесь круглый год солнце, теплое море, бесконечные пляжи и есть на что посмотреть вне своего отеля. Корреспондент "Сегодня" при поддержке туроператора Coral Travel отправился в путешествие в этот египетский город и увидел, как там можно провести отпуск.

Напомним, что Египет является одним из самых популярных туристических направлений для украинцев. В 2017 году эту африканскую страну посетили почти 800 тысяч наших соотечественников, что на 88% процентов больше, чем в 2016 году. Как говорила представитель Министерства туризма Египта, Украина одна из 10 главных стран на туристическом рынке этой страны. Египетские курорты заманивают туристов относительно бюджетным вариантом отдыха и хорошей погодой круглый год. Также отдыхающие смогут не просто понежиться на солнышке, но и открыть для себя мир фараонов и дайвинга. Курорты Египта отличаются особенно высоким качеством обслуживания, а там, где оно падает – отели закрывают. Если говорить о Хургаде, то в этом регионе находится более 250 отелей. Как вы понимаете – выбрать будет из чего.

Фото: chrontime.com

Что нужно знать о Хургаде

Некогда это был рыбацкий порт, расположенный приблизительно в 800 километрах к югу от Шарм-эль-Шейха. Один из главных плюсов для путешественников из Украины – это прямые авиарейсы, а по прилету в этот египетский город, туристу не придется совершать длительный переезд, так как прекрасные курортные зоны находятся совсем неподалеку от города. Туристы могут поймать удобный для серфинга ветер и занырнуть в чистые голубые лагуны для подводного плавания. Неподалеку от побережья расположены знаменитые коралловые рифы. Богатый подводный мир раскрывает здесь свое великолепие даже для абсолютных новичков-дайверов. Отметим, что климат в Хургаде очень мягкий и легко переносится даже несмотря на высокую температуру. Благодаря его уникальности отдыхать в Хургаде можно круглый год. Средняя температура здесь в зимнее время 17-23 градуса, весной – 20-32, летом, конечно, жарче всего – 31-36, но часто бывает и выше 40, осенью – 22-31 выше нуля.

Что делать в самой Хургаде и куда пойти

Город можно поделить на три региона – улица Шератон "Sheraton", Старый город Эль Дахар "El Dahar" и променадная.

Улица Шератон (Эль Сакала "El Sakala") является главной туристической улицей города. Наиболее оживленная улица города, на которой можно найти множество базаров, кофейнь, супермаркетов, аптек, банков, ресторанов и ночных клубов. Если вы хотите купить сувениры, масла и прочие египетские изделия – вам сюда. Однако будьте готовы встретить напористых продавцов, с которыми можно отлично поторговаться и прилично скинуть цену.

Променадная (улица Вилладж " Village") длиной в 5 км, на которой находятся в основном 4-звездочные гостиницы, ночные клубы, рестораны с интернациональными кухнями, небольшие торговые центры и неисчисляемое количество магазинчиков. Для первого знакомства с Хургадой улица Вилладж наиболее спокойная и менее беспокойная для туристов зона, чем Сакала, но в тоже время отражает меньше культурного достояния.

Эль Дахар – это родной дом для основного количества местного населения, а также месторасположение некоторых гостиниц, муниципалитета, аквариума, библиотеки, больших мечетей и продуктовых магазинов. Если заинтересованы в покупках, то в Дахаре множество базарных улиц.

Что интересного за пределами Хургады

Эль-Гуна. Этот современный курорт, расположенный в 25 км от Хургады, еще называют "египетской Венецией", который причудливо разбросан по сети лагун и каналов, а его чистейшие пляжи соединяются мостами. Можно устроить экскурсию на лодке и осмотреть достопримечательности. На берегу островков расположены невероятных форм и цветов дома – представьте, у вас может быть личный островок. Это место также знаменито своими площадками для гольфа и кайтсерфингом – именно здесь находится один из лучших в мире центров любителей порассекать на доске.

Дайвинг. Красное море является одним из самых лучших мест в мире для дайвинга, и он обязателен для включения в программу отдыха в Хургаде. Красное море – это то место, куда стоит погрузиться, чтобы увидеть около 1200 разновидноcтей рыбок и 150 видов кораллов.

Морская прогулка на яхте. Если вы устали от лежания на пляже или распития коктейлей у бассейна, то вам точно нужно отправиться в морское путешествие. Утром вы садитесь на большую яхту, которая отплывает из Хургады в открытое море. Сначала вас отвезут на один из рифов, где обитают дельфины, после этого будет стоянка возле красивейших коралловых рифов в море, где вы вместе с инструктором, снаряженные масками и ластами, окунетесь в невероятный подводный мир. Кстати, голодными не останетесь – на яхте также предусмотрен обед. После этого вас ждет приятный сюрприз – остров Гифтун (еще его называют "райский остров"). Вы когда-нибудь мечтали попасть на Мальдивы? Так вот это то место, которое называют вторыми Мальдивами. Невероятно прозрачная вода и чистейший пляж. Да что говорить, сами посмотрите фото.

Фото: facebook.com/kamil.zolkiewski

Луксор. Этот город – настоящая жемчужина Египта. Небольшой городок на правом берегу Нила. Всемирный центр археологии, и в мире нет другого города, где было бы сосредоточено такое огромное количество древних памятников. От Хургады до него можно добраться на автобусе за 4-4,5 часа. Там вы можете посетить Карнакский храм — крупнейший храмовый комплекс в Египте, который включен в список ЮНЕСКО. Огромные строения – впечатляющее и невероятное зрелище, когда прикасаешься к этим величественным сооружениям – пробирает до мурашек, нереальные ощущения.

Храм Хатшепсут расположен на территории исторического памятника Дейр эль-Бахри в восточной части Долины Царей. Он был построен в XV веке до нашей эры. Что интересно, вас ждет невероятный рассказ от гида, который даже немного научит вас читать древние иероглифы, которые высечены на стенах храма, и вы узнаете историю царицы.

Долина царей — место, где в период Нового царства (XVI-XI века до нашей эры) были построены усыпальницы для египетских фараонов и знатных чиновников. Всего гробниц насчитывается 63, включая Тутмоса III, Аменхотепа II, Тутанхамона и четырех Рамзесов. Вы сможете посетить пару усыпальниц, одна из которых уходит под землю на около 100 метров.

Кстати, по пути к Долине царей и храму Хатшепсут вы увидите в горах множество гробниц для обычных рабочих, которые трудились на благо фараонов.

Отели и сколько стоит отдохнуть

Полоса отелей и курортов Хургады на 50 км протянулась вдоль побережья Красного моря. Большинство дорогих гостиниц 4 и 5 звезд располагают собственными благоустроенными пляжами или выходами к морю. Если говорить о том, где лучше всего в Хургаде провести свой отпуск, то имя этому курортному району – Cахль Хашиш (Sahl Hasheesh). Это новый растущий 5-звездочный курорт, располагающийся южнее в 20 километрах от Хургады – всего 20 минут до аэропорта. Побережье Сахль Хашиш считается одним из самых красивых. Приезжают туда в основном немцы, британцы и итальянцы. Например шикарный отель Baron Palace Sahl Hasheesh 5* не оставит вас равнодушным к отдыху в Египте. Невероятный вид на море, красивейшая территория, один из бассейнов и вовсе создает впечатление, что он впадает прямо в море, а несколько ресторанов, в том числе японский, итальянский и мексиканский, шоу-программа и бары на пляже не позволят вас заскучать. Любимый для туристов "аll inclusive" никто не отменял. Важный момент – Fi-Fi ловит не только в номере, но и на всей территории, в том числе на пляже.

Стоит отметить важный момент – сейчас туристическая сфера Египта переживает не лучшие времена в связи с запретом для россиян на полеты в эту страну. С апреля россиянам разрешат лететь через Каир. В связи с этим в СМИ начали появляться слухи, что цена на отдых для украинцев возрастет. Однако губернатор Красного моря Ахмед Абдалла заявил на встрече с журналистами из Украины, что местные власти не намерены поднимать цены. Поэтому на сегодняшний день средняя стоимость тура в Хургаду на двоих составит в районе 750 долларов за 7 ночей (3-4 звезды). Отель с пятью звездами в среднем обойдется примерно в тысячу долларов, но есть и дороже, а, следовательно, еще шикарней.

В Египте местная валюта – египетский фунт. По последним данным, доллар вам поменяют на 17,5 фунтов. Цены могут меняться, нужно уточнять на месте.

Морская прогулка с прибытием на "райский остров" – 30 долларов.

Поездка в Луксор с посещением древних храмов – 35 долларов.

Посещение Эль-Гуны – 20 долларов.

Дайвинг – 20 долларов.

Восточные сладости – примерно 10 долларов за килограмм.

Чай каркаде или желтый чай (самые популярные в Египте) – в среднем 10 долларов за 1 кг.

Благодарим за пресс-тур туроператора Coral Travel в Украине.