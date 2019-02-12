Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Невероятный слоненок: появились яркие постеры фильма "Дамбо"

Экранизацией занимался Тим Бертон

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 11:29
Кадр из фильма "Дамбо"
Кадр из фильма "Дамбо"

Поклонники творчества Тима Бертона с нетерпением ждут премьеры его нового творения – экранизации "Дамбо". Студия Disney недавно опубликовала проморолик фильма,а теперь в сети появились новые постеры и кадры с фильма.

Фильм является киноадаптацией одноименного мультфильма 1941 года. Сюжет ленты расскажет о бывшей звезде цирка по имени Холт, который возвращается с войны и нанимается ухаживать за слоненком Дамбо, над которым все смеются из-за его размера. Позже становится известно, что Дамбо умеет летать, и тогда работники цирка начинают делать из него звезду.

 Главные роли в картине "Дамбо" исполнили Ева Грин ("Дом странных детей мисс Перегрин"), Майкл Китон ("Бэтмен"), Колин Фаррелл ("Фантастические твари и где они обитают"), Дэнни Де Вито ("Друзья"), Рошан Сет ("Индиана Джонс") и многие другие.

Постеры к фильму "Дамбо"
Фото: Disney
Постеры к фильму "Дамбо"
Фото: Disney
Постеры к фильму "Дамбо"
Фото: Disney
Постеры к фильму "Дамбо"
Фото: Disney
Постеры к фильму "Дамбо"
Фото: Disney
Постеры к фильму "Дамбо"
Фото: Disney
Постеры к фильму "Дамбо"
Фото: Disney
Постеры к фильму "Дамбо"
Фото: Disney
Постеры к фильму "Дамбо"
Фото: Disney
Постеры к фильму "Дамбо"
Фото: Disney
Постеры к фильму "Дамбо"
Фото: Disney
Постеры к фильму "Дамбо"
Фото: Disney
Постеры к фильму "Дамбо"
Фото: Disney
Постеры к фильму "Дамбо"
Фото: Disney
Постеры к фильму "Дамбо"
Фото: Disney
1/15

Напомним, ранее в сети появился еще один трейлер фильма "Дамбо".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Это взрывная история! Появились первые тизеры и постер фильма "Хоббс и Шоу" Появились подробности и первый постер комедийного хоррора "Добро пожаловать в Zомбилэнд 2" "Капитан Марвел": в сети появились крутые постеры фильма
постер Ева Грин колин фаррелл Дамбо
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Творожный мусс: Это очень вкусно
Творожный мусс: Это очень вкусно
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Беременна? Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми фото
Беременна? Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми фото

Популярные статьи

Сегодня, 13:46Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт увлекся 21-летней актрисой

Сегодня, 11:03Fun

Илон Маск увидел российский чудо-автомобиль и заговорил по-русски: видео

Сегодня, 08:28Fun

Бедняк стал богачом и раздал миллионы в родной деревне

Сегодня, 08:02Fun

Спортсменка показала на видео нереальный трюк со стулом

Вчера, 16:53Fun

Васильев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:44Шоу-бизнес

Леся Никитюк рассталась с возлюбленным

Вчера, 10:55Техно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

Вчера, 07:27Fun

Жених жестко поплатился за несостоявшийся секс с официанткой на свадьбе

11 февраляТехно

В Украине рухнули цены на iPhone

11 февраляШоу-бизнес

На "Голос країни 9" пришла девушка-двойник Тины Кароль

11 февраляFun

11 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 февраляFun

Пес прибежал в больницу и вывел хозяина из комы

11 февраляFun

Будет ли выходной на 8 марта в Украине

11 февраляШоу-бизнес

Стало известно имя ребенка Регины Тодоренко и Влада Топалова

11 февраляFun

Найденное 33 года назад кольцо обеспечило женщину на всю жизнь

11 февраляТехно

Холодных зим на Земле больше не будет – ученые

Новости партнеров

Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак
И KAZKA туда же: солистка удивила фото в купальнике
И KAZKA туда же: солистка удивила фото в купальнике
Лорак появилась в объятиях нового ухажера
Лорак появилась в объятиях нового ухажера
Салат «Сельдь под шубой» по-новому
Салат «Сельдь под шубой» по-новому
Леся Никитюк рассталась с бойфрендом
Леся Никитюк рассталась с бойфрендом
В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер
В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер
Звезда
Звезда "Квартала 95" удивила откровенным нарядом
Королева італійського спортивного ТБ
Королева італійського спортивного ТБ