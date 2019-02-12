Невероятный слоненок: появились яркие постеры фильма "Дамбо"

Экранизацией занимался Тим Бертон

Кадр из фильма "Дамбо"

Поклонники творчества Тима Бертона с нетерпением ждут премьеры его нового творения – экранизации "Дамбо". Студия Disney недавно опубликовала проморолик фильма,а теперь в сети появились новые постеры и кадры с фильма.

Фильм является киноадаптацией одноименного мультфильма 1941 года. Сюжет ленты расскажет о бывшей звезде цирка по имени Холт, который возвращается с войны и нанимается ухаживать за слоненком Дамбо, над которым все смеются из-за его размера. Позже становится известно, что Дамбо умеет летать, и тогда работники цирка начинают делать из него звезду.

Главные роли в картине "Дамбо" исполнили Ева Грин ("Дом странных детей мисс Перегрин"), Майкл Китон ("Бэтмен"), Колин Фаррелл ("Фантастические твари и где они обитают"), Дэнни Де Вито ("Друзья"), Рошан Сет ("Индиана Джонс") и многие другие.

Постеры к фильму "Дамбо" Фото: Disney Постеры к фильму "Дамбо" Фото: Disney Постеры к фильму "Дамбо" Фото: Disney Постеры к фильму "Дамбо" Фото: Disney Постеры к фильму "Дамбо" Фото: Disney Постеры к фильму "Дамбо" Фото: Disney Постеры к фильму "Дамбо" Фото: Disney Постеры к фильму "Дамбо" Фото: Disney Постеры к фильму "Дамбо" Фото: Disney Постеры к фильму "Дамбо" Фото: Disney Постеры к фильму "Дамбо" Фото: Disney Постеры к фильму "Дамбо" Фото: Disney Постеры к фильму "Дамбо" Фото: Disney Постеры к фильму "Дамбо" Фото: Disney Постеры к фильму "Дамбо" Фото: Disney 1/15

Напомним, ранее в сети появился еще один трейлер фильма "Дамбо".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram