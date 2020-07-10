Нежная Злата Огневич обнажилась в откровенном клипе "Богиня"

Чувственное музыкальное видео напоминает о суперсиле, которой обладает каждая девушка

Злата Огневич презентовала клип на песню "Богиня", которая затрагивает важную идею: каждая девушка и женщина особенная и безупречна, независимо от ее веса, возраста, профессии и других особенностей. Все разные, как по внешности, так и по характеру. Но каждая особенно прекрасна, по – своему.

Злата Огневич в новом клипе "Богиня" Фото: пресс-служба

"Я уже долгое время вынашивала в себе идею создания такого видео, так как песня "Богиня" именно про это: про женскую красоту, индивидуальность и собственную магию каждой из нас. Она затрагивает тему самооценки каждой женщины, а также суперсилы, которая помогает каждый день чувствовать себя богиней. Я счастлива, что вместе с брендом Anabel Arto мне наконец удалось воплотить в жизнь эти мысли", – поделилась Злата Огневич.

Злата Огневич в новом клипе "Богиня" Фото: пресс-служба

Песня "Богиня" в исполнении Златы Огневич подтверждает то, что в каждой женщине живет настоящая Богиня. В каждой есть тот самый стержень, который делает ее уникальной и неповторимой. Принятия себя, повышение собственной самооценки – темы, которые в последнее время нарушаются в обществе все чаще. Злата призналась, что это автобиографический трек. В свое время ей пришлось преодолеть многие преграды, чтобы найти гармонию между собой и окружающим миром и почувствовать себя Богиней.

Режиссером видеоработы стал Тарас Голубков, известный по клипам для Monatik, "Скрябина", Zivert и Филиппа Киркорова.

Кадр со съемочной площадки клипа "Богиня" Фото: пресс-служба

"Главная идея видео состоит в том, что наши героини настоящие: они разного возраста, телосложения и гендерной идентичности. Но красота каждой неподвластна одном из этих факторов. Самое главное, что я хотел показать – когда ты в гармонии с собой, твоя внутренняя уверенность невероятно увеличивает энергию и харизму, которую излучает любая девушка. И тогда даже то, что не считается модельной внешностью, приобретает свою эстетику и красоту", – рассказал Тарас Голубков.

Героинями видео стали Злата Огневич, Юлия Сахневич – хореограф, Маргарита Верховцева – участница шоу "Топ-модель по-украински", Людмила Луцук – инстаблогер "Люда з Голивуда" и Вероника – 58 – летняя модель.

Недавно Злата Огневич презентовала эффектный клип "Гола правда", в котором раздела парня.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться