Ничего хорошего: появился новый трейлер фильма с Крисом Хемсвортом и Дакотой Джонсон

В сети появился новый трейлер детектива Дрю Годдарда

Кадр из фильма "Тяжелые времена в отеле "Эль Рояль"

Фанаты голливудского Тора – Криса Хемсворта уже с нетерпением ждут премьеры триллера с его участием "Тяжелые времена в отеле "Эль Рояль". В сети появился новый трейлер детектива Дрю Годдарда, сценариста фантастической ленты "Марсианин" и супергеройского сериала "Сорвиголова".

Действие триллера разворачивается в 1969 году в отеле "Эль Рояль", расположенном на границе Калифорнии и Невады. В нем одновременно оказываются совершенно разные люди — неприветливый священник в исполнении Джеффа Бриджеса, подозрительная девушка с юга, которую сыграла Дакота Джонсон, певица Дарлин Свит, роль которой досталась актрисе Синтии Эриво, и продавец пылесосов — Джон Хэмм из сериала "Безумцы".

Вместе с ними ночь проводит молодой консьерж. Эту роль исполнил 25-летний актер Льюис Пулман. Каждому из героев есть что скрывать и каждый из них получит шанс искупить свои прошлые грехи. Но ситуация становится сложнее, когда в отеле появляется зловещий лидер культа, которого в картине играет Крис Хемсворт.

Напомним, на днях в сети опубликовали новый трейлер предстоящего хоррора "Суспирия", в котором снялась Дакота Джонсон. Над картиной работал режиссер Лука Гуаданьино, снявший оскароносную драму "Зови меня своим именем".