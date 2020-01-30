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Никакого "Ведьмака": названы победители премии Гильдии костюмеров

Среди лауреатов – костюмеры "Игры претолов", "Кролика Джоджо", а также "Ножи наголо"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:22
"Игра престолов"
"Игра престолов"
Фото: HBO

В Лос-Анджелесе прошла торжественная церемония вручения премии Гильдии дизайнеров костюмов (Costume Designers Guild Awards). Кроме наград за лучшие костюмы в кино, сериалах, клипах и ТВ-шоу, отметили актрису Шарлиз Терон, вручив ей награду в номинации Spotlight Awards (В центре внимания) — за невероятные образы, в которых она выходила в свет в прошлом году. Об этом сообщает Deadline.

Смотрите также, как в Калифорнии прошла премия Hollywood Film Awards:

Награды получили костюмеры следующих проектов:

  • Лучшие костюмы в современном фильме — Дженни Иган, "Ножи наголо"
  • Лучшие костюмы в историческом фильме — Майес С. Рубео, "Кролик Джоджо"
  • Лучшие костюмы в научно-фантастическом/фэнтези-фильме — Эллен Мирожник, "Малефисента: Владычица тьмы"
  • Лучшие костюмы в современном сериале — Дебра Хэнсон, "Шиттс Крик"
  • Лучшие костюмы в историческом/фэнтези-сериале — Мишель Клэптон, "Игра престолов"
  • Лучшие костюмы в рекламном ролике/видеоклипе — Кристофер Лоуренс, United Airlines: Star Wars Wing Walker
  • Лучшие костюмы в ТВ-шоу — Марина Тойбина, "Певец в маске"
  • Лучшие костюмы в телесериале — Донна Заковска, "Удивительная миссис Мейзел"

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Напомним, фильм режисера Сэма Мендеса "1917" стал триумфатором премии голливудских кинокритиков и киножурналистов.

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