Никакого "Ведьмака": названы победители премии Гильдии костюмеров

Среди лауреатов – костюмеры "Игры претолов", "Кролика Джоджо", а также "Ножи наголо"

"Игра престолов" Фото: HBO

В Лос-Анджелесе прошла торжественная церемония вручения премии Гильдии дизайнеров костюмов (Costume Designers Guild Awards). Кроме наград за лучшие костюмы в кино, сериалах, клипах и ТВ-шоу, отметили актрису Шарлиз Терон, вручив ей награду в номинации Spotlight Awards (В центре внимания) — за невероятные образы, в которых она выходила в свет в прошлом году. Об этом сообщает Deadline.

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Награды получили костюмеры следующих проектов:

Лучшие костюмы в современном фильме — Дженни Иган, "Ножи наголо"

Лучшие костюмы в историческом фильме — Майес С. Рубео, "Кролик Джоджо"

Лучшие костюмы в научно-фантастическом/фэнтези-фильме — Эллен Мирожник, "Малефисента: Владычица тьмы"

Лучшие костюмы в современном сериале — Дебра Хэнсон, "Шиттс Крик"

Лучшие костюмы в историческом/фэнтези-сериале — Мишель Клэптон, "Игра престолов"

Лучшие костюмы в рекламном ролике/видеоклипе — Кристофер Лоуренс, United Airlines: Star Wars Wing Walker

Лучшие костюмы в ТВ-шоу — Марина Тойбина, "Певец в маске"

Лучшие костюмы в телесериале — Донна Заковска, "Удивительная миссис Мейзел"

Напомним, фильм режисера Сэма Мендеса "1917" стал триумфатором премии голливудских кинокритиков и киножурналистов.

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