Николь Кидман создаст и снимется в сериале от авторов "Большой маленькой лжи"

Актриса спродюсирует проект и сыграет в нем главную роль

Николь Кидман Кадр из сериала "Большая маленькая ложь" Фото: YouTube

Актриса Николь Кидман, которая в недавнем интервью впервые рассказала о материнстве и личной жизни, исполнит главную роль в новом сериале, основанном на романе Лианы Мориарти "Девять идеальных незнакомцев" ("Nine Perfect Strangers"), передает Empire. Более того, она также и спродюсирует проект.

Сообщается, что снова в сборе творческая команда успешного мини-сериала "Большая маленькая ложь". Писательница Лиана Мориарти, сценарист и продюсер Дэвид Э. Келли, продюсер Бруна Папандреа, актриса и продюсер Николь Кидман представят телезрителям новый телепроект. А "домом" для сериала станет потоковый сервис Hulu.

Отметим, что сама книга Мориарти выйдет на прилавки в сентябре. Ее сюжет разворачивается на территории оздоровительного курорта, который обещает исцеление и преображение девяти находящимся в напряжении городским жителям, каждый из которых переживает свою личную проблему.

Кидман сыграет Машу, директрису этого санатория, женщину, которая считает своей миссией восстановить утомленные умы и тела выше названных незнакомцев. Сроки производства нового телешоу пока не называются.

Напомним, звезда вернулась к своему прежнему образу – рыжим волосам с кудрями. В новом образе Кидман заметили в Нью-Йорке на съемках фильма "Отмена" (The Undoing). Также известно, что Николь Кидман снимется в спин-оффе мультфильма "101 далматинец" – картине "Стервелла".

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