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Николь Кидман сыграет злодейку в сиквеле "101 далматинца"

Актриса пока что не единственная кандидатка на роль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:15
Николь Кидан
Николь Кидан
Фото: Getty Images

Голливудская актриса Николь Кидман, которая сыграла необычную роль в новом фильме, снимется в спин-оффе мультфильма "101 далматинец" – картине "Стервелла". Об этом сообщает That Hashtag Show.

Действие развернется в Лондоне 1970-х годов. В основе сценария – юность злодейки. В новом фильме ее, кстати, зовут не Круэлла, а Стервелла де Вил. И сыграет ее Эмма Стоун. А вот Николь Кидман, по слухам, сыграет некую особу, которая существенно повлияла на мир и характер девушки.

Актриса пока что не подписала контракт и является не единственной кандидаткой на роль. Студия Disney также рассматривает Шарлиз Терон, Джулианну Мур, Эмму Томпсон и Деми Мур. Однако Кидман возглавляет список претенденток.

В режиссерском кресле находится Крэйг Гиллеспи ("Я, Тоня"). Съемки должны стартовать в июле этого года, чтобы выпустить ленту в 2020 году.

Напомним, актер Хью Грант, который стал отцом в пятый раз, вместе с Николь Кидман исполнят ведущие роли в новом мини-сериале канала HBO под названием "The Undoing" ("Уничтожение")

Смотрите видео о том, как Николь Кидман ест насекомых:

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Источник: Сегодня
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