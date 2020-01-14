Николас Холт сыграет главного злодея в новой "Миссии невыполнимой"

Герой Николаса Холта будет противником персонажа Тома Круза

Николас Холт Фото: Instagram

Режиссер следующий двух частей "Миссии невыполнимой", который выйдут в прокат через несколько лет, Кристофер Маккуори в своем микроблоге рассказал об изменениях на съемочной площадке.

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К съемкам кинокартин присоединился актер Николас Холт. Скорее всего, ему досталась роль злодея. На данный момент неизвестно, появится ли он сразу в двух частях фильмов, в седьмой и восьмой, но издание Collider официально подтвердило, что Холт сыграет главного антагониста и будет противником Тома Круза.

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Отметим, что Николас Холт известен прежде всего по ролям в фильмах "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и "Безумный Макс: Дорога ярости".

Седьмой и восьмой фильмы "Миссии невыполнимой" выйдут в прокат летом 2021 года и летом 2022 года, так что придется основательно подождать.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Том Круз прибыл в Украину.

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