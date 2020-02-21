"Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева показали на Берлинале 2020: зал аплодировал стоя

Уже состоялось два показа фильма

Мировая премьера фильма "Номера", постер которого уже представлен ранее, по одноименной пьесе режиссера Олега Сенцова состоялась 18 и 21 февраля в рамках программы специальных показов юбилейного Берлинского кинофестиваля Berlinale Special.

Фильм "Номера" показали на Берлинском кинофестивале Фото: пресс-служба

Показ 18 февраля прошел в одном из старейших театров Берлина Maxim Gorki Theater, который существует с 1952 года. Гостями события стали посол Украины в Германии Андрей Мельник, советник-посланник посольства Украины в Германии Ростислав Огрызко. Творческую команду на событии представляли режиссеры Олег Сенцов и Ахтем Сеитаблаев, оператор-постановщик Адам Сикора, продюсер Виолетта Каминская, актеры Евгений Черников, Агата Ларионова, Александр Бегма.

Перед показом гостей приветствовали Иоганнес Кирстен, исполнительный драматург театра, который признался, что для них большая честь стать премьерной площадкой для показа фильма, и Карло Чатриан, художественный руководитель кинофестиваля.

Фильм "Номера" показали на Берлинском кинофестивале Фото: пресс-служба

Финальные титры зал встретил громкими аплодисментами и стоя, а после показа состоялась сессия с вопросами и ответами при участии Олега Сенцова и Ахтема Сейтаблаева, которые рассказали о работе над фильмом во время пребывания Олега в колонии строгого режима в Российской Федерации. Модераторами выступили Ольга Радецкая, которая участвовала в переводе на немецкий язык сборника рассказов Олега Сенцова "Жизнь", и Фолькер Висла, доктор наук и представитель издания Osteuropa, одного из ведущих международных журналов в области исследований по Восточной Европе.

"Это универсальная история, и за 10 лет она не потеряла своей актуальности. Это не история России, это история любого общества. Все революции похожи друг на друга", – отметил Олег Сенцов.

"Я очень хотел, мечтал о том, чтобы мы с Олегом вместе могли представить этот фильм на Берлинском кинофестивале. И это произошло. Это важное кино, которое соединяет многие жанры: гротеск, психологическую драму, антиутопию, мелодраму, лирику. Я называю эту смесь своеобразным "Ноевым ковчегом". Ничего нового мы миру не расскажем, это история о выборе, предательстве, трусости, но это тот момент, когда ты понимаешь, что не показать этого ты не можешь", – прокомментировал Ахтем Сеитаблаев.

Фильм "Номера" показали на Берлинском кинофестивале Фото: пресс-служба

21 февраля гости прошлись по красной дорожке к современному Haus der Berliner Festspiele на торжественный показ фильма "Номера". Приветственное слово сказала исполнительный директор фестиваля Мариетта Риссенбек, которая отметила важность этого фильма и проблем общества, на которые он обращает внимание.

"Когда мы работали над проектом, мы делали все возможное, чтобы ни один человек не знал, что Олег работает над фильмом из колонии, иначе нам бы просто ограничили связь с ним. Вся команда, которая работала над фильмом, была очень предана процессу и влюблена в проект. Это почувствовали и зрители в зале, живо реагировали во время фильма. Ведь в фильме много юмора", – рассказала продюсер Анна Паленчук.

После просмотра зал встретил создателей фильма аплодисментами, а зрители поделились впечатлениями.

"Это больше, чем просто фильм. Это скорее масштабный проект, акция, связанная с реальным человеком, за которого все киносообщество, и не только оно, болело много лет, борололсь за свободу. Это уже символ свободы человека, свободы творчества, и такой формат, как съемки фильм, находясь незаконно заключенным в тюрьме, в коллаборации с другим очень талантливым режиссером, который становится твоими руками, глазами, головой, – это интересно как феномен. И сама история, конечно, о вечных ценностях, о том, что думает каждый из нас, с чем сталкивается каждый день, о том, что делает власть с людьми, и это важный повод задуматься", – отметила генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич.

"Это очень важно, когда искусство обращает наше внимание на то, что происходит вокруг нас", – сказал композитор, клавишник группы "Океан Эльзы" Милош Елич.

Стоит отметить, что еще один показ в рамках фестиваля состоится 25 февраля в 15:00. Премьера фильма "Номера" в Украине запланирована на осень 2020 года.

Фильм "Номера" показали на Берлинском кинофестивале Фото: пресс-служба

"Номера" – полнометражный художественный фильм, созданный по одноименной пьесе Олега Сенцова. Это рассказ о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны существующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы.

Напомним, ранее о фильме "Номера" мы поговорили с режиссером Ахтемом Сеитаблаевым.

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