"Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева впервые покажут на "Берлинале 2020"

В Украине премьера запланирована на осень 2020 года

"Номера" Фото: пресс-служба

Украинский фильм "Номера", о котором ранее Сегодня.Lifestyle рассказал режиссер Ахтем Сеитаблаев, впервые будет показан 18 февраля 2020 в рамках специальных показов, посвященных юбилею Берлинского международного кинофестиваля ("Берлинале"). Отметим, что фильм был снят по одноименной пьесе режиссера Олега Сенцова.

Узнайте подробности премьеры еще одного украинского фильма:

Фильм "Номера" был срежиссирован дистанционно и является уникальным для украинской киноиндустрии. Над лентой работал тандем двух режиссеров – Олега Сенцова, находившегося во время работы над фильмом в колонии строгого режима на севере России, и Ахтема Сеитаблаева, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук. Рабочий процесс Олег и Ахтем обсуждали в письмах, которых, по словам Анны, было больше сотни.

"Номера" Фото: пресс-служба

Текст пьесы "Номера" был написан Олегом Сенцовым еще до заключения, в 2011 году. В 2018 году на основе пьесы был создан спектакль, над которым работали режиссер-постановщик Тамара Трунова и художник-постановщик Юрий Ларионов, известные своими работами как в Украине, так и за рубежом.

Мировая премьера фильма в Берлине состоится 18 февраля. В Украине премьера фильма "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева запланирована на осень 2020 года.

"Номера" – это полнометражный художественный фильм, созданный по одноименной пьесе Олега Сенцова. Это рассказ о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны существующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы. Номера отказываются от старой системы, но будет ли новая лучше предыдущей?

Напомним, что в прошлом году на "Берлинале" был показал еще один украинский фильм "Цена правды" ("Гарет Джонс").

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