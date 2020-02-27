Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Номера": появился официальный трейлер фильма Ахтема Сеитаблаева и Олега Сенцова

Это рассказ о заключенном обществе – мире Номеров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:37

Представлен официальный трейлер фильма "Номера", который был создан по одноименной пьесе Олега Сенцова. Фильм "Номера" был срежиссирован дистанционно. Над лентой работал тандем двух режиссеров – Олега Сенцова, который во время работы над фильмом находился в колонии строгого режима на севере России, и Ахтема Сеитаблаева, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук.

Кадр из фильма "Номера"
Кадр из фильма "Номера"
Фото: YouTube

"Наша творческая группа уже вернулась из Берлина, где состоялась потрясающая премьера "Номеров". Овации, внимание, рецензии, которые мы получили, свидетельствуют о том, что наш фильм был одним из тех на кинофестивале, который привлек к себе наибольшее внимание. Теперь частый вопрос, который мы получаем, – "когда украинский зритель сможет посмотреть фильм?". "Номера" активно приглашают на кинофестивали и фильм обязательно обретет собственную фестивальную историю. В украинский прокат фильм выйдет осенью, а сейчас для украинского зрителя мы подготовили расширенную версию трейлера. Большинство кинокритиков отметили уникальный актерский состав и в трейлере мы равноценно показали всех наших талантливых актеров", – отметила продюсер Анна Паленчук.

Читайте также:
Это интригует: появился первый постер фильма "Номера" Олега Сенцова

"Номера" – полнометражный художественный фильм, созданный по одноименной пьесе Олега Сенцова. Это рассказ о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны существующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы. Номера отказываются от старой системы, но будет ли новая лучше предыдущей?

Напомним, что мировая премьера фильма состоялась на прошлой неделе в рамках программы Berlinale Special юбилейного Берлинского кинофестиваля (Berlinale) при участии творческой команды фильма: режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева, продюсеров Анны Паленчук, Дариуша Яблонского, Изабелли Войцик и Виолетти Каминской, композитора Милоша Елича, режиссера монтажа Ярослава Каминского, художника-постановщика Кирилла Шувалова, актеров Евгения Черникова, Агаты Ларионовой, Александры Бегмы и Виктора Андриенко.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Берлинале 2020: какие украинские фильмы покажут на кинофестивале Продюсер фильма "Номера" – о том, как показали фильм Сенцову на телефоне в колонии, кастинге и процессе съемок Фильм «Номера» Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева впервые покажут на Берлинале 2020
фильм трейлер Номера Олег Сенцов Ахтем Сеитаблаев
Реклама

Новости партнеров

Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Полезные советы от том, как хранить сыр: это важно знать
Полезные советы от том, как хранить сыр: это важно знать
"Что же ты с лицом наделала?": фото Лорак раскритиковали в сети

Популярные статьи

Сегодня, 08:25Fun

Вожак стаи приматов с двумя самками убежал от стерилизации: видео

Вчера, 19:24Шоу-бизнес

Коронавирус у Джеки Чана: СМИ раскрыли правду

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Любят отдыхать в Греции: Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с "мамой" Сердючки

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы зайдут в тупик, а у Скорпионов возникнут новые идеи

25 февраляШоу-бизнес

44-летняя Наталья Могилевская решилась на эксперимент с имиджем: фото результата

25 февраляFun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

25 февраляWellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

25 февраляШоу-бизнес

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

25 февраляFood

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

25 февраляTravel

Дыра в стене: туристы без ума от необычной достопримечательности, фото

25 февраляFun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

24 февраляFun

Масленица-2020: поздравления и открытки

24 февраляШоу-бизнес

Экс-невеста Владимира Кличко показала фото боксера с дочкой

24 февраляАфиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

24 февраляАфиша

Куда пойти на Масленицу в Киеве: афиша интересных мероприятий

24 февраляFood

Три рецепта тонких блинов на молоке

Новости партнеров

Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике "велосипедистка дня"
Фантастическая скумбрия в маринаде за 24 часа
Фантастическая скумбрия в маринаде за 24 часа
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Классическая итальянская лазанья
Классическая итальянская лазанья
Ани Лорак не перестает удивлять не только своими песнями (фото)
Ани Лорак не перестает удивлять не только своими песнями (фото)
Стало известно, с кем роман у Дана Балана
Стало известно, с кем роман у Дана Балана
Ученые нашли связь между стрессом и полом будущего ребенка
Ученые нашли связь между стрессом и полом будущего ребенка
Названы опасные свойства томатного сока для здоровья
Названы опасные свойства томатного сока для здоровья