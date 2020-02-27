"Номера": появился официальный трейлер фильма Ахтема Сеитаблаева и Олега Сенцова

Это рассказ о заключенном обществе – мире Номеров

Представлен официальный трейлер фильма "Номера", который был создан по одноименной пьесе Олега Сенцова. Фильм "Номера" был срежиссирован дистанционно. Над лентой работал тандем двух режиссеров – Олега Сенцова, который во время работы над фильмом находился в колонии строгого режима на севере России, и Ахтема Сеитаблаева, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук.

Кадр из фильма "Номера" Фото: YouTube

"Наша творческая группа уже вернулась из Берлина, где состоялась потрясающая премьера "Номеров". Овации, внимание, рецензии, которые мы получили, свидетельствуют о том, что наш фильм был одним из тех на кинофестивале, который привлек к себе наибольшее внимание. Теперь частый вопрос, который мы получаем, – "когда украинский зритель сможет посмотреть фильм?". "Номера" активно приглашают на кинофестивали и фильм обязательно обретет собственную фестивальную историю. В украинский прокат фильм выйдет осенью, а сейчас для украинского зрителя мы подготовили расширенную версию трейлера. Большинство кинокритиков отметили уникальный актерский состав и в трейлере мы равноценно показали всех наших талантливых актеров", – отметила продюсер Анна Паленчук.

"Номера" – полнометражный художественный фильм, созданный по одноименной пьесе Олега Сенцова. Это рассказ о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны существующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы. Номера отказываются от старой системы, но будет ли новая лучше предыдущей?

Напомним, что мировая премьера фильма состоялась на прошлой неделе в рамках программы Berlinale Special юбилейного Берлинского кинофестиваля (Berlinale) при участии творческой команды фильма: режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева, продюсеров Анны Паленчук, Дариуша Яблонского, Изабелли Войцик и Виолетти Каминской, композитора Милоша Елича, режиссера монтажа Ярослава Каминского, художника-постановщика Кирилла Шувалова, актеров Евгения Черникова, Агаты Ларионовой, Александры Бегмы и Виктора Андриенко.

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