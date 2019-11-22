Носят на руках: Светлана Лобода может появиться в новом клипе Rammstein

В сети появился постер к будущему клипу группы, лидером которой является Тилль Линдеманн

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Слухи о романе певицы Светланы Лободы и лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна ходили давно, ведь звезда даже день рождения отмечала с музыкантом. А теперь интерес подогрел забавный тизер.

Узнайте, как Светлана Лобода отдыхает с возможным возлюбленным:

Так, участник музыкальной группы Lindemann Петер Тэгтрэн (Pain, Hypocrisy) опубликовал в своем Instagram изображение тизера клипа, в котором есть намек на появление певицы Светланы Лободы!

На рисунке запечатлен сам Линдеманн и шведский актер Петер Стормаре в образе космонавта. При этом на руках у него лежит девушка, которая похожа на Лободу.

Постер к новому клипу группы Rammstein Фото: Instagram

В соцсетях проект Линдеманна и Тэгтгрена в формате "сториз" опубликовал тизер грядущего клипа на песню Frau & Mann (Женщина и мужчина). Завершается он стилизацией под кинопостеры, где Тэгтгрен несет якобы Лободу на руках.

Кстати, сама Лобода опубликовала тот же постер и успела заинтересовать поклонников подписью.

INSTAGRAM

Напомним, что ранее Светлана Лобода уже якобы стала главной героиней лирической композиции солиста Rammstein Тилля Линдеманна.

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