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Nothing But Thieves отменили тур по Украине из-за коронавируса

Концерт в столице должен был состояться 21 марта

Инна Петрова
Сегодня, 17:39

Британская группа Nothing But Thieves отменила концерты в Украине. Коллектив должен был выступить в конце марта во Львове, Киеве и Харькове, но из-за коронавируса шоу пришлось перенести.

Nothing But Thieves
Nothing But Thieves
Фото: Instagram

Впервые альтернативщиков Nothing But Thieves украинцы услышали в живую в 2016 году на фестивале UPark, а после там же в 2019-м. Ребята посетили Atlas Weekend 2018.

Вскоре группа объявила о туре по городам Украины в марте 2020 года, в рамках которого ребята должны были посетить Львов, Киев и Харьков. Однако из-за вспыхнувшей пандемии, а также в связи с карантином в Украине и других странах, концерты Nothing But Thieves были отменены.

Об этом накануне сообщили на официальной странице Nothing But Thieves в Instagram.

INSTAGRAM

"С большой грустью мы должны сообщить вам, что наши шоу откладываются. Вы знаете, это вне нашего контроля, но это самый безопасный вариант для всех. Хорошей новостью является то, что когда мы увидим вас, мы наверняка сможем сыграть для вас больше новых песен. Мы объявим новые даты в ближайшее время", – обратились к поклонникам музыканты.

Ранее Nothing But Thieves представили снятый в Киеве клип о конце света.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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