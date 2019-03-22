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Новая мясорубка! Появился захватывающий трейлер фильма "Джон Уик. Глава 3 – Парабеллум"

В главной роли – Киану Ривз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:22
Джон Уик. Глава 3 – Парабеллум
Джон Уик. Глава 3 – Парабеллум
Фото: YouTube

Поклонники франшизы "Джон Уик" ждут, что история станет сериалом. Но пока "на подходе" премьера фильма "Джон Уик. Глава 3 – Парабеллум". На YouTube-канале студии Lionsgate опубликован новый трейлер фильма с Киану Ривзом в главной роли.

Помимо Ривза в картине также увидим Холли Берри, Иэна Макшейна, Лоуренса Фишборна, Джона Легуизамо, Анжелику Хьюстон, Марка Дакаскоса, Руби Роуз, Коммона и Хироюки Санаду. В режиссерском кресле - Чад Стахелски.

По сюжету, Джон Уик никак не может уйти на покой и теперь вынужден удариться в бега. За его голову назначили награду в 14 миллионов долларов, поскольку Джон совершил убийство на территории отеля "Континенталь", тем самым нарушив его основное правило. Жертвой оказался один из криминальных боссов, открывший контракт. И хотя с Уиком уже должны были расправиться члены "Гильдии убийц", менеджер "Континенталя" Уинстон (Иэн МакШэйн) дал ему час форы до того, как он получит статус "экскоммьюникадо". Джону придется применить все свои знания, полученные во время работы наемным убийцей, чтобы покинуть Нью-Йорк живым.

Премьера планируется на май 2019 года.

Напомним, в сети появились новые постеры третьей части фильма ("Джон Уик. Глава 3 – Парабеллум"), главную роль в котором играет Киану Ривз. Также кинокомпания Lionsgate представила первый тизер третьей части триллера "Джон Уик".

Смотрите историю самой грустной звезды Голливуда Киану Ривза:

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Источник: Сегодня
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