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Новинка 2020 года: 5 причин посмотреть сериал "Филин"

Сегодня, 16:46

Искусственный интеллект устраивает настоящий фурор в полиции

Детективный сериал "Филин", который вышел 12 мая на телеканале "Украина" стал одной из самых необычных и ярких телевизионных новинок этого года. В отличие от других детективных сериалов, у "Филина" есть своя интрига, которая предлагает новый, инновационный взгляд на работу сотрудников полиции.

На какие кардинальные изменения пошла главная актриса сериала "Филин", как искусственный интеллект может помочь найти преступника и как Руслана Писанка прошла кастинг на роль – Сегодня.Lifestyle рассказывает о главных изюминках сериала "Филин". Смотрите все серии детектива "Филин" на Сегодня.TV.

Кадр со съемок сериала "Филин"
Кадр со съемок сериала "Филин"
Фото: kanalukraina.tv

Непредсказуемый сюжет сериала "Филин"

В центре истории – работа сотрудников полиции, которым в расследовании запутанных дел помогает инновационная компьютерная программа "Филин". Молодая следователь Кира Корн, на которую ежедневно сваливается огромное количество новых дел, предлагает начальнику разработку своего друга – инновационную компьютерную программу "Филин", которая способна обнаружить новые методы расследования, найти сходства и различия между разными преступлениями, анализировать огромные базы данных.

Начальник Киры Валентин Смешко не доверяет современным технологиям, но Кире все же удается получить его согласие. Героиня использует громкое дело, в котором фигурирует крестница заместителя МВД как жертва. Тогда Кира и доказывает уникальность приложения "Филин", после чего начальник разрешает создать специальный отдел. Работа в отделе проходит успешно пока "Филин" не начинает раскрывать причастность высшего руководства к коррупции и преступлениям. Это не на шутку пугает начальство, и Смешко, боясь потерять должность, решает загрузить отдел невероятно сложными делами, которые Кира с коллегами попросту не смогут раскрыть, и тогда "Филину" настанет конец. Но постепенно "Филин" становится как будто еще одним членом команды, и наряду с появлением врагов, у него появляются и защитники.

Руслана Писанка в сериале "Филин"
Руслана Писанка в сериале "Филин"
Фото: kanalukraina.tv

Современная главная героиня

Самостоятельную и независимую следователя Киру Корн сыграла молодая и талантливая украинская актриса Александра Эпштейн. Александра знакома зрителю по ролям в сериалах "Певица", в котором она продемонстрировала свои вокальные данные, мелодраме "Лучше всех", а также в фильме "Один в поле воин". Для роли в сериале "Филин" Александре Эпштейн пришлось принять настоящий "вызов" себе. Актриса кардинально сменила имидж, отрезав длинные волосы.

Колоритный актерский состав

Колоритную роль судмедэксперта Зои сыграла знаменитая актриса Руслана Писанка. Получила роль актриса совершенно неожиданно. Руслана увидела приглашение на пробы в социальной сети кастинг-менеджера, и, почувствовав, что ей близка героиня, незамедлительно предложила свою кандидатуру.

Роль друга Киры – разработчика "Филина" сыграл украинский актер Евгений Григорьев. Его персонаж всегда мечтал стать полицейским, однако трагическое событие изменило его судьбу и приковало к инвалидному креслу.

Молодой украинский актер Антон Еремин сыграл роль оперативника Макса Войтенко. Его персонаж имеет свою историю из прошлого – Макса бросила жена, оставив на него свою дочь. Актеру пришлось тоже пойти на небольшие изменения ради роли и отрастить бороду.

Антон Еремин
Антон Еремин
Фото: kanalukraina.tv

Начальницу отдела "Филин" и подполковницу полиции Маргариту Гончаренко сыграла знаменитая украинская актриса Инна Мирошниченко. Эффектная, волевая и обаятельная Марго умеет войти в доверие к любому человеку, но в то же время является главной конкуренткой следователя Киры Корн.

Также в сериале сыграл Федор Ольховский, Олесь Кацион и другие.

Александра Эпштейн
Александра Эпштейн
Фото: kanalukraina.tv

Сериал затрагивает тему роли женщины в современном мире

Взаимоотношения героев приковывают не меньше внимания, чем сам сюжет детектива. Главная героиня – Кира Корн знает, чего хочет и смело идет к своей цели. В то же время она, и ее коллега Марго, часто попадают под давление со стороны коллег и фигурантов расследований. героиням приходится разрушать шаблонное представление о "мужских профессиях", а также на собственном примере доказывать, что женщины могут работать в полиции не хуже, чем мужчины. Кира – сторонница современного подхода, а Марго – использует свой 20-летний опыт службы, но каждая из них показывает, что достойна своей профессии.

"Филин"
"Филин"
Фото: kanalukraina.tv

Борьба "старого" и "нового"

Новейшая технология "Филин" становится камнем преткновения для старого и нового поколений. Искусственный интеллект, порой, может решить проблемы, которые неподвластны человеческому мозгу, но, в то же время, многие старые методы прошли проверку опытом и столь же эффективны. Будет ли победитель в этой борьбе и какая судьба ждет "Филина", который вскоре начинает слышать и реагировать на сотрудников отдела полиции?

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