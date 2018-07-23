Новое, но по-старому: "Баффи – истребительницу вампиров" переснимут

Главную роль исполнит чернокожая актриса

"Баффи - истребительница вампиров". Фото: Entertainment Weekly

Студия 20th Century Fox Television, которая продюсировала оригинальный сериал Джосса Уидона "Баффи – истребительница вампиров", приступила к разработке новой версии культовой молодежной драмы. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сообщается, что главную героиню в новом сериале сыграет чернокожая актриса. Сценарий на себя берет Моника Брин, работавшая с Уидоном в сериале "Агенты Щ.И.Т.". Она же выступит шоураннером перезапуска. А Уидон в свою очередь возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера сериала и будет помогать Брин со сценарием.

Кроме того, продюсеры фильма 1992 года, на основе которого позже был снят сериал, Гэйл Берман, Джо Эрли, Фрэн Казуи и Джо Казуи также задействованы в работе над потенциальным сериалом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Звезда "Баффи" поддержала борющуюся с раком Шэннон Доэрти

А вот канал для будущей Баффи пока не определен. Продюсеры студии Fox 21 TV Studios выставят проект на торги потоковым сервисам и кабельным каналам позже текущим летом. На момент написания заметки не ясно, будет ли Уидон участвовать в работе над сериалом более глубоко. Напомним, что несколькими днями ранее канал HBO подписал с Уидоном контракт на создание викторианского драматического сериала "The Nevers".

По сведениям источников издания, ни сценарий, ни постановщик, ни исполнительница главной роли еще не утверждены. Новая версия будет основываться на мифологии оригинала, а действие происходить в наши дни.

Напомним, оригинальный сериал о Баффи вошел в 20-ку лучших молодежных сериалов за последние 20 лет.