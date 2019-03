Новые актеры, сюжетные линии, дата съемок: что известно о приквеле "Игры престолов"

Не давно стали известны имена актеров, которые сыграют в новом проекте

"Приквел "Игры престолов" выйдет в 2020 году Фото: YouTube

Недавно стало известно, что звезда "Гарри Поттера" Миранда Ричардсон сыграет в приквеле сериала "Игра престолов". Какую роль она исполнит – пока неизвестно. Однако, компанию ей, Наоми Уоттс и Джейми Кэмпбеллу Бауэру в проекте с неофициальным названием "Долгая ночь" также составят Джон Симм("Доктор Кто"), Маркиз Родригес ("Люк Кейдж"), Дикси Эгерикс("Патрик Мелроуз"), Ричард МакКейб ("Острые козырьки") и Джон Хеффернан ("Корона"), сообщает Variety.

Пока известно, что режиссером пилотного эпизода сериала, а также исполнительного продюсера выступит С. Дж. Кларксон, известная также по работе над шоу "Декстер", "Доктор Хаус", "Любовницы" и другими. Более того, Джордж Р. Р. Мартин объединил усилия со знаменитым сценаристом и продюсером Джейн Голдман ("Пипец", "Люди Икс: Первый класс", "Kingsman"), которая выступит в роли шоураннера.

Действие сериала будет происходить "за тысячи лет до событий, показанных в "Игре престолов"" и "расскажет о переходе мира из золотого века героев к своим самым темным временам. Сериал выйдет в эфир не раньше 2020 года.

Стоит отметить, что съемки фильма начнутся летом 2019 года. Об этом рассказал программный директор HBO Кейси Блойс в интервью Entertainment Weekly. По слухам, снимать будут на Канарских островах, а затем в Северной Ирландии. В любом случае, приквел не выйдет в эфир ранее 2020 года.

Напомним, создатели сериала "Игра престолов" покажут зрителям двухчасовой документальный фильм "Игра престолов: последний дозор" (Game of Thrones: The Last Watch), снятый британским режиссером и художником Жани Финлей.

