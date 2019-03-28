Новые монстры и новые разрушения: появился трейлер фильма "Годзилла 2: Король монстров"

В фильме снялась звезда "Очень странных дел"

"Годзилла 2: Король монстров" Фото: YouTube

Компания Warner Bros. опубликовала еще один новый трейлер фильма "Годзилла 2: Король монстров", кадры которого уже есть в сети.

Зрители в новом ролике смогут увидеть несколько новых монстров. Ролик был опубликован на YouTube-канале киностудии.

Один из таких монстров, названный Мотра, напоминает визуально гигантскую бабочку. Также появляется уже знакомый змеевидный монстр Кинг Гидора с тремя головами.

Режиссером фильма выступил Майкл Догерти, принимавший участие в создании сценария для "Людей Икс 2" и "Людей Икс: Апокалипсиса". В фильме снимаются Милли Бобби Браун, Вера Фармига, Чжан Цзыи и Чарльз Дэнс. Премьера картины намечена на 31 мая 2019 года.

Напомним, ранее в сети уже представили трейлер фильма "Годзилла 2". Видео демонстрирует гигантских существ, которые сражаются друг с другом.

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