Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Новые мутанты": появился атмосферный трейлер фильма

В картине снялась звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:20
"Новые мутанты"
"Новые мутанты"
Фото: YouTube

Многострадальный триллер с Мэйси Уильямс в главной роли, которая также сыграет в комедийном сериале, "Новые мутанты" наконец-то обросли подробностями и уже известна точная дата выхода фильма.

"Джокер" стал самым кассовым фильмом в мире для зрителей старше 17 лет:

На канале киностудии 20th Century Fox Film в YouTube появился трейлер фильма "Новые мутанты". По сюжету пятерых юных мутантов (героев комиксов Marvel) против их воли держат в психиатрической клинике, напоминающей тюрьму.

Читайте также:
Звезда "Игры престолов" "засветилась" в новом триллере

Здесь они обнаруживают у себя суперспособности и начинают борьбу за выживание. Режиссер – Джош Бун. Роли исполнили Аня Тейлор-Джой, Мэси Уильямс, Чарли Хитон, Генри Зага, Блю Хант.

Мировая премьера намечена на 3 апреля 2020 года.

Напомним, "Новые мутанты" выльются в хоррор-трилогию. Причем все три фильма будут стилистически разными, хотя все будут сделаны в жанре ужаса.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Вышел жуткий трейлер экранизации сказки братьев Гримм: видео "Тихое место 2": появился впечатляющий трейлер фильма
трейлер триллер Мэйси Уильямс
Реклама

Новости партнеров

Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
9 признаков того, что одна ты будешь счастливее
9 признаков того, что одна ты будешь счастливее
Молодая супруга Петросяна оказалась владелицей огромной квартиры
Молодая супруга Петросяна оказалась владелицей огромной квартиры
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Горжусь им": отец Анджелины Джоли дал откровенное интервью о дочери и Брэде Питте

Вчера, 13:17Афиша

Лучшие фильмы 2019: что посмотреть вечером с семьей

Вчера, 12:51Fun

Детские колядки на Рождество 2020: прикольные тексты

Вчера, 10:00Fun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

Вчера, 09:58Fun

Поздравления на Рождество Христово 2020 в стихах, смс, открытки и картинки

Вчера, 09:06Fun

Короткие колядки для детей на Рождество 2020

Вчера, 09:05Fun

Рождество Христово 2020: поздравления в прозе, картинки и открытки

Вчера, 09:02Fun

Рождество 2020: что ни в коем случае нельзя делать 7 января

Вчера, 07:00Events

Поздравления с Рождеством: яркие открытки, проза и стихи

6 январяEvents

Открытки с Рождеством Христовым: лучшие поздравления, стихи, картинки

6 январяFun

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе, смс, интересные картинки

6 январяFun

6 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

6 январяFood

Как приготовить кутью на Рождество: ТОП-5 рецептов

5 январяПсихология

Гороскоп на неделю 5-11 января: все знаки зодиака

5 январяEvents

Колядки и щедривки: тексты самых популярных песен

5 январяFood

Рождественские блюда в Украине: что должно быть на праздничном столе

Новости партнеров

Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Обои для прихожей (84 фото): красивое оформление и сочетание
Обои для прихожей (84 фото): красивое оформление и сочетание
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
На Брежневой сидит лучше: жена Меладзе в платье затмила артистку
На Брежневой сидит лучше: жена Меладзе в платье затмила артистку
Как Салтыкова избила женщину-блокадницу
Как Салтыкова избила женщину-блокадницу
В сети показали, где на самом деле снимали сериал
В сети показали, где на самом деле снимали сериал "Сваты"