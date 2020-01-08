"Новые мутанты": появился атмосферный трейлер фильма

В картине снялась звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс

"Новые мутанты" Фото: YouTube

Многострадальный триллер с Мэйси Уильямс в главной роли, которая также сыграет в комедийном сериале, "Новые мутанты" наконец-то обросли подробностями и уже известна точная дата выхода фильма.

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На канале киностудии 20th Century Fox Film в YouTube появился трейлер фильма "Новые мутанты". По сюжету пятерых юных мутантов (героев комиксов Marvel) против их воли держат в психиатрической клинике, напоминающей тюрьму.

Здесь они обнаруживают у себя суперспособности и начинают борьбу за выживание. Режиссер – Джош Бун. Роли исполнили Аня Тейлор-Джой, Мэси Уильямс, Чарли Хитон, Генри Зага, Блю Хант.

Мировая премьера намечена на 3 апреля 2020 года.

Напомним, "Новые мутанты" выльются в хоррор-трилогию. Причем все три фильма будут стилистически разными, хотя все будут сделаны в жанре ужаса.

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